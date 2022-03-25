克里姆林宫否认在乌克兰使用磷弹

莫斯科，3月25日克里姆林宫今天否认俄罗斯军队在俄罗斯对乌克兰的军事进攻框架内使用了白磷弹，这是1997年《化学武器公约》规定的非法化学武器。 俄罗斯总统发言人德米特里·佩斯科夫在每日电话新闻发布会上说：“俄罗斯从未违反过国际公约。” 上周三，乌克兰消息人士报道说，俄罗斯军队在基辅都会区的Irpin和Hostomel附近使用了这种弹药。 佩斯科夫在谈到俄罗斯国防部提供的有关涉嫌美国在乌克兰的军事生物计划的新数据时表示，莫斯科将要求华盛顿作出解释。 “这些信息对我们和每个人都是非常敏感的。当然，我们需要解释，而不仅仅是我们。他说，中国已经要求作出解释，呼吁将该计划曝光。” 前一天，俄罗斯指责由美国总统之子亨特·拜登创立的罗斯蒙特·塞内卡·桑顿投资基金和索罗斯基金参与了五角大楼赞助的乌克兰涉嫌生物武器实验室的融资。 此外，他报告说，这些机构已经从该国采集了大约16,000个生物样本，用于汉坦病毒和克里米亚-刚果出血热抗体的研究。 根据俄罗斯国防部的说法，该计划覆盖了乌克兰14个城市的30个实验室，并显示了其位置的地图。 俄罗斯声称，其军队发现了消除乌克兰战争框架内存在美国资助的生物军事计划的证据的痕迹，华盛顿和基辅都否认了这一点。首席 mos/jgb