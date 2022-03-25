事实证明，“MasterChef Celebrity” 中的情侣面临的挑战是对将自己从黑色围裙中解救出来的考验

像往常一样，在 “MasterChef Celebrity” 中，惊喜已成为当务之急。在星期四晚上，举行了一场创造性的挑战，首先，名人获得了艾达·莫拉莱斯（Aida Morales）的所有荣誉，艾达·莫拉莱斯（Aida Morales）因在神秘盒子测试中所做的准备而被选为 “春丘洛女王”，击败了卡洛斯（Carlos）和埃斯蒂瓦尔（Estiwar G），他们赢得了免疫力的第一针周。

由于艾达已经在阳台上，她负责选择应该展示最好菜肴的夫妇：纳塔利娅和玛丽亚·T在一起；克里斯蒂娜和伊莎贝拉在一起；塔坦和托斯陶；曼努埃拉在Aco旁边；Carolina和Estiwar G；帕梅拉和拉米罗；奇科和卡洛斯，科罗佐和艾达·博萨在一起。每个人都有 60 分钟的时间来制作菜肴，但条件只有一个条件：它们只能在烤箱里准备。

所以，名人开始做饭了。在厨房里，厨师们发现了几件奇怪的东西；豪尔赫·劳什（Jorge Rausch）经过曼努埃拉（Manuela）和阿科·佩雷斯（Aco Pérez）时发现了其中一件：他们俩都在准备 “盐鸡”。据这位女演员说，这道菜最初来自阿根廷，尽管厨师对此表示怀疑，但后来他还是表示认可。

另一方面，相机聚焦于由自信的奇乔和卡洛斯主演的对比；卡罗来纳州和埃斯蒂瓦尔·G 都担心土豆泥。有影响力的人向他的伴侣指出了在搅拌机中这样做的风险，但她很有信心，并用它来切碎块茎。

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Carolina Gómez 和 Estiwar G 参加 “MasterChef Celebrity” 的创意挑战赛 照片：Canal RCN 直播

此外，尼古拉斯·德·祖比里亚（NicolásdeZubiría）在处理艾达（Aida）和科罗佐（Corozo）正在烹饪菜肴的一个容器时烧死了自己，里面也有鸡肉；尽管这位女演员表现出明显的担忧，但这位游吟诗人却大声疾呼。

随着时间的流逝，克劳迪娅·巴哈蒙（Claudia Bahamón）向参赛者带来了另一个惊喜，因为她宣布这项挑战并没有奖励获胜者，而是用黑色围裙奖励最差的菜肴。立刻，有几个人责备了这一决定，主持人对此说，从来没有告诉他们该奖项是豁免权别针。因此，托斯陶和塔坦·梅希亚（TatánMejia）的焦虑情绪加剧了，他们是第一个上讲台的人。

两人都展示了名为 “我们想要盘子” 的猪肉 chicharrón “盆景”。尽管尼古拉斯（Nicolás）赞美他，但他建议摩托车手 “承担更多的风险”，因为他已经看到他做了类似的准备。接下来要评估的是 Estiwar G和Carol ina，尽管 “Estiwar Pie” 味道不错，但卡塔赫纳厨师感觉到了马铃薯的淀粉，当女演员承认果泥是在搅拌机中制成的，他和劳什都感到失望。

开玩笑的时刻来自有影响力的人，他在克劳迪娅·巴哈蒙（Claudia Bahamón）面前与他的伴侣调情，他在前几章中向他做了几个手势。厨师和其他参与者之间不乏笑声。

从现在开始，其他夫妇的菜肴没有得到好评，原因之一是绝大多数人的盐含量很低。在这方面，四对夫妇被判处黑色围裙：拉米罗和帕梅拉；玛丽亚·T和纳塔利娅；曼努埃拉和阿科，以及Chicho-Carlos二人组。

最后，在本周五的挑战赛中，最好的菜肴将获得免疫别针。

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