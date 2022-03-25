最高法院的音频可以证明 Laureano Acuña 购买选票

3月25日，众所周知，最高法院掌握了三个多小时的时间来记录劳雷亚诺·阿库尼亚和前国会议长阿图罗·查尔的电话通讯，他们将在那里谈论购买选票。音频将由高等法院决定是否对这两名国会议员展开调查。

据RCN电台报道，律师米格尔·安赫尔·德尔里奥说，调查与艾达·梅拉诺关于2018年购买选票的声明有关，但也有证据表明在2022年立法选举中购买选票

媒体透露，法院将要听到的音频，显然，可以听到爱迪森·恩里克·马萨与当时的马兰博（Atlántico）医院院长艾米·卡马戈（Eimy Camargo）谈话时公开谈论该地区的选票购买。

音频还将显示Acuña是 “Flying Cat”，这是她用来向人们表明自己的化名，为她的政治竞选活动购买了大约70,000张选票，并要求医院经理在选举中支持他。

“在本案中，法院将继续调查，我将交出更多证据，并在 Acuña 和 Char 身上证明这些证据。律师德尔里奥说，这个过程对艾达·梅拉诺所说的话产生了复制的强制性。

参议员阿图罗·查尔（Arturo Char）在最高法院陈述了涉嫌购买选票使他的家人蒙混的情况，逃犯的前国会议员艾达·梅拉诺（Aida Merlano）对此进行了谴责。

共和国参议院前议长将与受质疑的参议员劳雷亚诺·阿库尼亚（LaureanoAcuña）会面，他也被高等法院传唤，以解释大西洋省涉嫌的选举腐败行为。

根据最高法院的报道，众所周知的查尔和 “飞猫” 必须解释他们是否参与了大都会政治案，在该案中，几位沿海政客将从参议院，众议院和其他公司的竞选活动中受益。

代表梅拉诺辩护的律师米格尔·安赫尔·德尔里奥（MiguelÁngeldelRío）将作为证人出席查尔氏族成员之一的听众，他将解释他以前曾透露的有争议的音频，其中涉嫌购买选票大肆宣传。

这些传票是在艾达·梅拉诺（Aida Merlano）在今年 2 月中旬透露，查尔、格莱因家族等人购买了选票以帮助他们的竞选活动以及该国其他政治行为者的选票之后发出的，这在竞选期间引发了公众舆论的丑闻。

实际上，梅拉诺的有争议的声明承认该国的政治人物，例如伊万·杜克总统，前总统胡安·曼努埃尔·桑托斯和阿尔瓦罗·乌里韦，以及前总检察长内斯托·温贝托·马丁内斯以及阿图罗和亚历杭德罗·查尔兄弟，他们在3月13日的党派间磋商。

梅拉诺直接指出了上文引述的参议员阿图罗·查尔（激进变革党），他也是前巴兰基亚市长的兄弟，也是哥伦比亚团队的前总统候选人。他还提到了胡利奥·格莱因（Julio Gerlein）以及参议员何塞·戴维·纳姆（美国党）和劳雷亚诺·阿库尼亚（保守党），据前国会议员称，他们将组成一个名为 “白宫” 的腐败网络。

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