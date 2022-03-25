哥斯达黎加战胜加拿大后的苏亚雷斯：“我摘下帽子”

3月24日，圣何塞哥斯达黎加教练哥伦比亚人路易斯·费尔南多·苏亚雷斯为球队在周四1-0对阵加拿大的比赛中的表现感到自豪，并表示他对2022年卡塔尔世界杯预选赛中足球运动员的回应 “脱下帽子”。 “压力很大，但令我感到自豪的是，尽管许多人处境悲观，但该团体一直在那里并希望取得成功。苏亚雷斯在赛后的新闻发布会上说，我对这些承受了如此巨大的压力并且反应良好的球员脱下帽子。 哥斯达黎加的平局开局不佳，但在过去15分中赢了13分，并且在过去的4场比赛中没有失球，这使得它在康卡夫八角决赛结束前还剩两轮进入季后赛区域。 “能够领导这群非常特殊的人，我感到非常自豪。他们不仅是优秀的球员，而且值得和他们在一起一段时间，” 教练说。 这位教练说，周四的胜利，哥斯达黎加以加拿大的不败战绩结束，“表明了球员的性格和代表国家的愿望”，并赞赏这是对 “这次在康卡夫最好的国家队” 的胜利。 苏亚雷斯将本周四填满圣何塞国家体育场的35,000名球迷所产生的气氛描述为 “壮观”，并表示下周日在萨尔瓦多举行的比赛中必须从远处感受到这种积极的振动。 “如果我们在过去的15分中获得13分，我们就必须完成好成绩。我想让球员知道，获得世界杯资格需要很大的压力。你必须做好充分的准备，” 苏亚雷斯说。 还剩两天的比赛时间，加拿大以25分领先，其次是美国和墨西哥，均获得22分，而哥斯达黎加则以19分进入附加赛区，领先于巴拿马（18）和已经被淘汰的萨尔瓦多（10），牙买加（8）和洪都拉斯（4）。首席 dmm/ga