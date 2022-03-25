西班牙在能源价格问题上仍然没有说服德国和荷兰

布鲁塞尔，3月25日欧盟（欧盟）领导人正在就电价进行一场 “激烈” 的辩论，在这场辩论中，最不愿意采取西班牙提倡的暂时干预市场的措施的两个国家，例如荷兰或德国，仍然坚信他们不是正确的。 社区消息人士解释说，在峰会的第一轮发言中，几乎所有欧盟国家元首和政府首脑都 “要求修改” 辩论后提出的草案，他们在辩论中重申了会议之前已经知道的 “截然不同” 的起始立场。 尽管正在评估欧盟委员会在上周三提交的菜单中介绍的 “所有选择”，但同样的消息来源认为，在促进联合天然气采购和改善明年冬季欧洲这种碳氢化合物储存的想法中，可能存在一个 “着陆区”。 但是，当被问及是否正在考虑西班牙政府总统佩德罗·桑切斯及其葡萄牙总统安东尼奥·科斯塔所倡导的针对伊比利亚半岛的具体解决方案时，他们回答说，正在寻求 “适合所有人” 的解决方案。 德国，尤其是荷兰，仍然没有扭曲手臂，并警告说，限制批发市场的天然气价格并补偿电力差额将意味着扭曲欧洲电力市场。 此外，荷兰消息人士解释说，设立一个基金向欧洲一级的电力公司支付此类补偿可能会导致该集团的首都最终为能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司提供资金。 蒙克洛亚消息人士指出，就西班牙而言，它继续 “以建设性的态度” 开展工作，并试图说服有必要采取桑切斯在柏林辩论桌上提出的措施，柏林被认为是他支持鼓励其他怀疑论者的关键合作伙伴。 各国元首和政府首脑的第一轮发言持续了将近五个小时，会议暂停，以便继续进行技术层面的工作，然后各国领导人在下午3时前不久回到谈判桌旁。 home-jaf/cat/pddp （有关欧盟的更多信息，请访问 euroefe.euractiv.es）