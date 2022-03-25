Quito Metro最终确定了选择运营商的国际竞争细节

基多, 25 3月厄瓜多尔首都市长圣地亚哥·瓜德拉斯（Santiago Guarderas）周五宣布，将于下周举行公开招标，以选择将在基多地铁运营的第一年运营的公司，预计将吸引多家外国公司。 瓜德拉斯在与外国媒体的会晤中解释说，基多市政府已经在一份草案中准备好了竞赛的职权范围，该草案已提供给先前展示的公司。 市长说：“为了不冒险进行没有结果的电话会议，我们宁愿根据国际经验采用第一种方法，以合理的条件进行认真而负责任的电话会议，让尽可能多的投标人参加。” 到目前为止，已有来自9个国家的11家公司与基多理事会进行了联系，其中包括西班牙最大的铁路公司Renfe和运营巴塞罗那地铁的TMB等两家西班牙上市公司。 智利地铁客运公司、麦德林地铁（哥伦比亚）、圣保罗大都会公司（巴西）和圣多明各地铁的代表也访问了厄瓜多尔首都。 已经提出供协商的细节之一是该合同的三年期限是否可行，因为根据Guarderas的说法，基多市的想法是在那时进行评估，以确定该计划是否得到遵守，该操作是否由以下人员授予或接管大都会上市公司。 市政府还想知道有兴趣的公司是否能够在75天而不是90天内提交投标，以缩短签约时间。 在这方面，市长评论说，预计将选择基多地铁运营商，并可能已经在7月被雇用，以便它能够在下半年对火车进行测试，并兑现将于12月向公众开放的承诺。 厄瓜多尔首都最高市政当局已批准，在综合模式下，使用基多地铁的票价为0.45美元和0.60美元，这将允许使用该市的其他公共交通系统。 “这个值不包括（运营）成本。这是一个社会公平的费率，不符合技术标准。我们必须考虑公民能负担得起的东西。如果我们按技术价值计算，它就会超过1美元，” 他说。 Guarderas还回忆说，由西班牙建筑公司Acciona进行的这项工程的费用接近20.5亿美元，由国家政府和市政当局平均支付，市政当局通过多边实体的信贷为其建设份额提供资金。 基多地铁（Quito Metro）于2013年开始建造，将是厄瓜多尔的第一条地铁，它将沿着22.6公里的路线从北向南行驶安第斯国家的首都，该路线将建造15个车站，由18列火车组成的车队将停靠，这些车队正处于整合测试的最后阶段。首席 fgg/fa/laa