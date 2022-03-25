本来会参与绑架麦德林商人的虚假检察官的监狱

总检察长办公室于3月24日星期四宣布，安娜·卢西亚·戈麦斯·图希兰获准在监狱中心采取保证措施；据称参与其中的国家警察思金调查员约翰·贾维·奥尔特加·戈麦斯·戈麦斯和私人个人胡安·戴维·戈麦斯·拉莫斯在麦德林的El Poblado街区绑架了一名商人.

检方的资料还表明，在Dijin和CTI的支持下进行的调查任务显示，2021年8月4日，奥尔特加·戈麦斯（OrtegaGómez）显然是一份投资合同，向交易员移交了7800万比索，用于出售黄金。

还详细指出，上述文件商定的期限为6个月，并确定每月支付相当于5％的利息。但是，据报告，到同月底，被告将该商人在办公室关押了两个半小时，显然是为了施加压力，要求立即归还所投资的资金。

调查还显示，在同一地点，他们将扣押1400万比索的现金，据检察官办公室的虚假官员称，这笔款项将一直处于保管链中，直到她全额支付百万富翁投资为止。

您可能会对以下内容感兴趣：“从那里开放”：出租车司机试图拯救在波哥大被谋杀的同志

“调查人员确定，在巡逻人员守卫受害者时，他不会使用手机；戈麦斯·图希兰（Gómez Tuhirán）会限制受害者转移一辆价值超过9000万比索的货车。检察官办公室说，所有这些都是为了换取不执行所谓的逮捕令，据称该逮捕令将针对商人的欺诈罪。”

同样，他保证，根据调查，在被非法拘留的第二天，受害者被传唤到麦德林的一家公证处，对汽车的转让进行认证，并修改上述合同，以便立即获得付款通知书。

应该说，根据检察官办公室获得的证据材料，可以推断 Gómez Tuhirán在其他场合会冒充检察官。该实体在该案中透露的另一个情况是，这名假官员声称与麦德林和共和国首都的高级警官有密切关系，但她还说，她是在国家警察巡逻艇的陪同下进行其他非法活动。

被告于 3 月 16 日被捕，没有接受被指控对勒索性绑架、严重犯罪音乐会、合格盗窃、模拟调查或指控以及公共和私人文件中的虚假行为以及滥用公共服务负责的指控。

在首都安蒂奥基亚的其他司法新闻中，也有报道称，3月23日，检察官办公室在拘留中心获得了一项针对一名涉嫌对企图加重勒索负责的31岁外国人的安全措施，但该指控未被接受。

根据一名妇女（也是外国人）的投诉；据称该名20岁的人本来会要求她支付500,000比索，以换取不送家人或在社交网络上发布私密视频。

被告于3月17日在麦德林的曼里克街区被国家警察高拉抓获。

继续阅读：

在卡利的墙上用鲜血画了 Residente 脸的艺术家



