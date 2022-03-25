21 岁的 Piso 和说唱歌手 Ñejo 在单曲 “Salvavidas” 中加入了他们的声音

迈阿密，3月25日哥伦比亚乐队Piso 21和波多黎各人Ñejo在单曲 “Salvavidas” 中加入了他们的声音，这首歌反映了结合双方的 “风格和声音” 的 “音乐协同作用”，华纳音乐拉丁乐队本周五报道。 该标签描述说，“Salvavidas” 的声音包含 “在不可避免地使我们的身体跳舞的都市人的手下邀请参加聚会的流行音乐之间的完美平衡”。 这首新单曲的发行是在哥伦比亚加勒比海圣玛尔塔市的 “天堂般的海滩” 上录制的音乐录影带。 在波多黎各人写了一首诗并将其发送给流行乐团之后，Piso 21和彼此成为朋友的Ñejo之间的合作猛增。 哥伦比亚人在职业生涯中正在进行新的合作，在此期间，他们与巴勃罗·阿尔博兰，黑眼豆豆，克里斯蒂安·诺达尔和玛卢玛等艺术家联手。 根据总部位于美国迈阿密的Warner Music Latina的说法，Piso 21正准备提供 “在世界各地的演出，其日期将很快公布”。 来自麦德林的艺术家于 2021 年 3 月发行了他们的第三张录音室专辑《佩雷奥时代的爱》，其中发行了诸如 “Dulcecitos”（与锡安和伦诺克斯合作）、“Pa'Olvidarme de Ella”（与克里斯蒂安·诺达尔合作）和 “Cuando Estás Tú”（与索非亚·雷耶斯合作）等单曲。