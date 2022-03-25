内马尔：“维尼修斯是个裂缝，我想我们彼此了解得很好”

里约热内卢3月24日内马尔本周四表示，这位皇家马德里前锋在卡塔尔世界杯南美预选赛中4-0战胜智利，在巴西国家队首次亮相得分后，Vinicius Junior “是个裂缝”。 “我感觉很舒服，我感觉很好，也和那边的 Vini 一起玩（假九），这真是个裂缝。我认为我们彼此非常了解，” 巴黎圣日耳曼袭击者在巴西足球联合会（CBF）发表的混合区声明中说。 内马尔在进攻前与Vinicius和Antony作为队友打了假九，他保证这对他来说不是一个新职位，而且他已经像这样打了 “一段时间”。 10德拉卡纳里尼亚（De la Canarinha）用自己挑起的点球打开了罐头，他与马德里迪斯塔边锋表现出不错的表现，他在休息结束时将2-0的比分放在了安东尼的传球之后，内马尔巧妙地通过了传球。 “完整的马拉卡纳激励着我，它使我想做所有事情，这是一种快乐，一种快乐。球迷的气氛对于进一步激励我们至关重要，” 他说。 这位前桑托斯和巴塞罗那球员在传奇的里约热内卢体育场再次微笑，此前他因在巴黎圣日耳曼的表现不佳而受到严厉批评，尤其是自从欧洲冠军联赛对阵皇家马德里的淘汰赛以来。 在对阵智利的比赛中，他能够打进第二个点球，但将最高点球交给了菲利普·库蒂尼奥，在离开拉卡纳里尼亚很长一段时间并谨慎地穿过巴塞罗那之后，他也在寻求自己的救赎。 “我们从小就一直在选拔中。他让我接受罚款，那时一定有陪伴。我很高兴看到他得分，就好像我已经得分了一样。我很高兴，” 他解释说。 巴西已经有几天的时间参加2022年卡塔尔比赛，以4-0击败智利，并且仍然是南美预选赛中不败的领导者，取得了13场胜利和3场平局。 除了内马尔、库蒂尼奥和维尼修斯的进球外，理查里森还在第 91 分钟为溃败画龙点睛。 这位五届世界冠军将于下周二在预选赛的最后一天在拉巴斯与玻利维亚队比赛，尽管她尚未参加与阿根廷的比赛，该比赛于去年9月暂停，因为一些Albiceleste球员违反了针对covid-19的健康协议。首席 cms/ga