从3月26日星期六开始，Minsa将再次启用疫苗接种

Imagen de archivo de brigadas de vacunación recorren el distrito de Villa El Salvador para aplicar la tercera dosis contra la covid-19, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

卫生部@@ 免疫负责人玛丽亚·马丁内斯（María Martínez）评论说，他们寻求继续激励人们完成疫苗接种计划。因此，本周末将进行强化疫苗接种，在某些特殊地点将疫苗接种时间为12小时，最多36小时。

“请民众来接种疫苗。今天，该州已经制定了一项强制性规定，即从4月开始，所有18岁以上的人都必须有完整的三剂疫苗接种时间表，” 马丁内斯说。

他说，已经看到，在某些地方，人们不会去接种疫苗。在此之前，Minsa与卫生人员和疫苗接种队一起制定了一些策略，他们逐家前往重点点。由于该国感染@@ 该病毒的风险仍然迫在眉睫，该策略现在将在本周末进一步加强。

“我们没有遵循单一的策略，也有疫苗接种扫荡，它们转移到市场或难以进入无法使用疫苗的地区。这就是所谓的战略和混合战术，” 他说。

除了18岁以上的人必须服用所有三剂之外，另一项规定是，它不被称为加强剂量，而是人群必须服用的强制性第三剂量。

按照这些思路，他宣布已经安排，从明天星期六开始，12至17岁的男孩将接受他们的第三剂。这将适用于五个月前服用第二剂的人。 例如，那些在10月份接种过疫苗的人已经可以使用第三剂疫苗了。 马丁内斯呼吁父母来。

疫苗接种将连续 36 个小时

* 钱卡斯体育场（圣安妮塔）

* 奥兰太坦博市政体育场（Ate）

* Campo de Mars（耶稣玛丽亚）

* Huiracocha 区域公园

*塞萨尔瓦列霍大学（圣胡安德卢里甘乔）

* Mayta Capac Park（圣马丁德波雷斯）

* Sinchi Roca Zonal Park（昏迷）

*市政体育中心（普恩特彼德拉）

* IPD 圣胡安德米拉弗洛雷斯（圣胡安德米拉弗洛雷斯）

* IPD 玛丽亚德尔特里温福别墅 (VMT)

* 萨尔瓦多别墅体育中心（VES）

* 路易斯·加尔维斯奇波科体育场（巴兰科）

* 赛马广场（圣地亚哥德苏尔科）

疫苗接种将连续 12 个小时

* 索利斯加西亚体育场（Chosica）

* 帕查库特克体育场（查克拉卡约）

* 加布里埃尔·尼科体育场（El Agustino）

* Barbones 军营（El Agustino）

* Cieneguilla Sports 陶器（Cieneguilla）

*圣安德烈斯体育陶器（Huaycan）

* CIAM La Molina（拉莫利纳）

* Vaccinacar 农业大学（拉莫利纳）

* Vacunacar Costa Verde（马格达莱纳）

* IPD Bayovar（圣胡安德卢里甘乔）

* 博尼利亚体育场（米拉弗洛雷斯）

* 坎波罗阿尔卡尔德体育场（La Perla）

第四剂

关于某些国家已经在进行的第四剂疫苗的应用，Minsa的首席免疫官说，在我国，尽管目前的传染率最低，但一种新的变种可能会影响我们。“一组免疫专家一直在评估证据。下周我们将发布一些有关它的消息，” 他说。

反过来，他表示，有许多5至11岁的孩子正在等待第二剂疫苗，因此他呼吁父母允许他们的孩子接种疫苗。

他还明确表示，Minsa不会使用任何过期的疫苗，因为所有疫苗都是根据有效期使用的。他说：“秘鲁人必须放心，绝不允许这样做。”

继续阅读：

埃尔南·孔多里说，如果他们对他进行审查，秘鲁人将失去作为 “非常勤奋的人” 的身份



