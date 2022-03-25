马蒂诺：“我们在球场的最后25米处失去了宁静”

墨西哥，3月24日，阿根廷的墨西哥教练赫拉尔多· “塔塔” · 马蒂诺周四感到遗憾的是，他的球队在世界杯预选赛中错过了对阵美国的多次进球动作，他将其归咎于缺乏耐心。 “在球场的最后 25 米中，我们失去了内心的平静，不仅在进球方面，而且在选择传球、打甘贝塔和充满信心地面对方面也是如此。这是我们必须恢复的话题，” 这位教练在与激烈的对手进行了无目标的平局之后说。 在卡塔尔举行的2022年世界杯Concacaf预选赛倒数第二天，墨西哥人未能获胜，在过去的四场对阵美国人的比赛中平局和三场失利。 马蒂诺说，他只剩下自己表现不错的事实；他回忆说，去年11月12日，在辛辛那提，美国在下半场统治了墨西哥，2-0击败了墨西哥，现在他的球员在90分钟内保持了不错的表现。 尽管球迷批评三人没有获胜，但周四的比赛墨西哥在卡塔尔世界杯上踏上了比赛，因为它以22分在积分榜上排名第三，比哥斯达黎加多三分，超过巴拿马四分，将面对萨尔瓦多和洪都拉斯，没有机会参加世界杯。 尽管情况看起来有利，但马蒂诺在谈到周日的竞争对手洪都拉斯人时回忆说，本周四他从巴拿马撤出了平局，并承认墨西哥应该集中精力。 “我们将面对一个竞争对手，尽管他没有机会（获得卡塔尔资格），但他非常强大，尤其是在球场上。我们必须坚持今天比赛的路线，这是剩下两场比赛的道路，” 他说。 马蒂诺庆祝了他在欧洲联赛中的球员的良好水平，并希望他的球队能够在平局时的成绩下降之后恢复到良好的水平，在寒冷的温度下举行的比赛中，他在美国和加拿大输掉了比赛。 他总结说：“在强度、努力和与非常强大的对手竞争中表现出色，我们再次成为一支可靠的球队。” gb/ga (照片)