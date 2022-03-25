如果卢拉赢得大选，他坚持要改变巴西石油公司的定价政策

圣保罗，3月25日巴西前总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦是10月大选的潜在候选人，本周五再次表示，如果他重新掌权，他将终止巴西石油公司目前的定价政策，该政策根据国际燃料价格确定燃料价值市场和美元。 “如果（在巴西）一切都是真实的，为什么我们要用美元支付汽油价格？”, 这位前工会领导人在圣保罗大都市区圣安德烈镇与无家可归者运动举行的一次活动中受到质疑. 投票意向民意调查中最受欢迎的卢拉指责将寻求连任的巴西总统贾尔·博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）对该国燃料的增加 “撒谎”。 “我们撒谎的总统每天讲七个谎言，他说由于乌克兰的战争，汽油价格昂贵。这是一个谎言，一个谎言。” 卢拉说，尽管分析师确实将燃料的增加部分归因于战争冲突。 根据工人党（PT）领导人的说法，巴西在石油生产方面是自给自足的，但该国没有足够的炼油厂，因为他们 “停止生产”。 卢拉说：“我们将重返（掌权），巴西石油公司将再次成为巴西人，价格将再次走向巴西。” 这位社会主义领导人还排除了巴西最大的公司巴西石油公司最终私有化的可能性，该公司在2021年创下了创纪录的198.75亿美元的净利润，为历史上最大的一次。 尽管博尔索纳罗宣布希望将石油公司和其他大型国有公司（例如巴西银行）私有化，但现任政府尚未朝这个方向采取任何行动。 根据Datafolha研究所前一天公布的一项民意调查，卢拉将以43％的选票赢得10月的巴西总统大选，但他对博尔索纳罗的领先优势略有下降，博尔索纳罗现在拥有26％的选票。首席 ass/cms/cpy （照片）（视频）