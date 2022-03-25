学习如何自然地生长指甲

10-11-2021 Cómo podemos favorecer el crecimiento de las uñas. MADRID, 14 (CHANCE) En ocasiones las uñas necesitan un poco de ayuda para estar más fuertes y saludables, sobre todo en una época tan inestable como suele ser el otoño. Para ello, la firma norteamericana de esmaltes ORLY cuenta con el tratamiento Nailtrition, ideal para el crecimiento y cuidado de las uñas dañadas, débiles y descamadas. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR ORLY

拥有长而健康的指甲是许多人的愿望，尤其是女性。但是，要实现这一目标几乎从来都不是一件容易的事，这是由于各种因素无法实现的，例如饮食不良，经常使用双手的工作，使用劣质的产品等。这些因素以及其他因素使拥有长而坚硬的指甲的梦想似乎越来越遥远。

如果您是不想使用假指甲或不愿花很多钱进行昂贵的治疗以保证您的指甲紧实度和长度的人之一，那么您很幸运，多年来，已经有了非常有效的家庭疗法，这些疗法在女性中世代相传，以实现长期和长久的目标。自然健康的指甲，不用花多余的钱。

如果您 想知道4种自然生长指甲的家庭疗法，请继续阅读以下注意事项。

1. 含柠檬汁和牛奶

快速呈现效果的最著名配方之一是加柠檬的牛奶，因为它不仅有助于使指甲变硬，而且还可以防止指甲容易折断。此外，此配方还将有助于使指甲变白，并使指甲具有更美丽，更统一的阴影，只需按照以下步骤操作即可：

1.混合1/2杯牛奶和1个鲜榨柠檬汁。

2。将混合物放入容器中后，将指甲浸入这种液体中。

3.将指甲浸泡15分钟然后

4.每周至少重复治疗3次，您会发现指甲逐渐变得更强壮，生长得更快，更健康。

2。用大蒜

如果您不知道，大蒜是最著名的天然成分之一，可以快速生长指甲并同时增强指甲。此外，它还具有抗菌特性，非常适合预防感染，改善该区域的血液循环并使那些较弱，更脆的指甲变硬。如果你想学习如何用大蒜种指甲，请按照下列步骤操作：

1.取1或2大瓣大蒜。

2。将它们捣碎直到有糊状物。

3.将这种糊状物涂在指甲上10分钟。

4.在这段时间之后，用大量水清除。

要尽快看到效果，请每天重复此补救措施，持续一周。

3.用大蒜和柠檬

通过混合大蒜和柠檬，您可以获得一种很好的家庭疗法，可以长出指甲，增强指甲并使它们看起来比以往任何时候都更加美丽和受到照顾。你可以使用这个食谱来长脚趾甲和指甲，只需按照以下步骤操作：

1.压碎 1 大瓣大蒜，然后在 1/2 杯水中煮沸。

2。液体煮沸后，将其从火上移开，等待其冷却。

3.然后加入1茶匙天然柠檬汁。

4.将所有东西充分混合，然后倒入空的搪瓷容器中。

每晚在入睡前涂抹这种混合物，您将在几天之内看到指甲如何变得健康强壮。

4. 带马尾辫

马尾是一种药用植物，具有大量美学用途，近年来已变得流行。它最著名的好处之一是它具有加速指甲生长并确保指甲始终具有抵抗力的特性。这是由于其二氧化硅含量，这是一种矿物质，可让您治疗脆弱而脆弱的指甲，防止指甲断裂并使其变得更坚固。

1.准备注入马尾然后冷却。

2。天气变冷后，将指甲浸入其中15分钟。

3.为了获得最佳效果，您可以每周重复几次此过程。

众所周知，马尾有助于改善头发的状况，增强和修复头发。

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