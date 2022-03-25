肯尼亚洛佩斯·拉巴丹（LópezRabadán）在证明存在违规行为后向 AMLO 提出挑战，要求正式邀请加入 AIFA

自3月21日星期一就职以来，国家行动党（PAN）参议员肯尼亚·洛佩斯·拉巴丹（Kenia LópezRabadán）已成为安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）对这个旗舰项目的主要批评者之一。

为此，他访问了大楼，着重指出了违规行为，联邦总统本人在3月24日上午的新闻发布会上回答了这一问题，他在新闻发布会上邀请共和国参议院蓝白副协调员再次访问Santa的机场露西亚。

洛佩斯·奥夫拉多尔说：“我希望他们如何去控制塔，我希望他们能去，在机场做好安排，以便他们在本周末去看看所有先进技术（...），我请他们向他们发送邀请。”

对于这个消息，PAN立法者通过她的社交网络做出了回应。在分享的视频中，他说，塔巴斯克尼奥指示国防秘书处（塞德纳）负责人路易斯·克雷森西奥·桑多瓦尔本周末邀请她到AIFA控制塔。

然后，她向他提出挑战，要求他正式宣布，以便他们能够见面，从而回答这个机场存在的所有 “缺点和错误”，她本人在前几天已经证明了这一点。

（照片：Twitter/ @kenialopezr）

社交媒体用户回应了洛佩斯·拉巴丹（LópezRabadán），并向他提出了一些问题，其中包括一个问题，以了解这项工作的实际成本，该工作导致新墨西哥国际机场（NAIM）因在墨西哥州特斯科科举行。

他们还对总统的邀请表示怀疑，因此他们对会议是正式确定还是等待洛佩斯·奥夫拉多尔召集访问AIFA感兴趣。

应该记得，最近几天，panista决定在这个新机场开放后的第二天参观该机场的设施。当时，他以自己的风格记录了第四次转型（第四季度）推动的航空航站楼的经历。

3月22日（星期二），阿尔比亚祖尔（Albiazul）立法者通过她的社交网络批评了专门用于建设 “AMLO新奇想” 的预算，能够达到该目标的交通费用以及使用分配给它的资源可以做些什么。

“所以我去AIFA的旅程。我会在这个话题中告诉你AMLO新奇想中发生的一切。他说，在机场花了多少钱，如果我想用这笔钱来帮助墨西哥人民，我们墨西哥人能得到什么。”

这位牧师在AIFA就职后一天访问了AIFA，并在视频中强调了一些违规行为（照片：Karina Hernández/Infobae）

另一个受到批评的方面是无障碍环境，因为他指出，为了到达，他必须每次申请订购一辆出租车，费用在600至700比索之间，尽管政府本身透露了最重要的公共交通路线，不超过200比索。

洛佩斯·拉巴丹还回答了墨西哥人反腐败和有罪不罚现象（MCCI）的话，并详细说明在审查的1,233份合同中，有78％是由限制性邀请, 其余的 22% 是通过授予的.

在开幕的同一天，该组织谴责至少有 10家新成立的公司获得了参与该项目的合同15.72 亿比索。

此外，他们指出，其中一家供应商据称与一家被指控在委内瑞拉洗钱的 “空壳公司” 有联系，负责以1.84亿比索的价格出售钢铁。

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