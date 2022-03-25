卡拉·塔拉佐纳揭示了她为什么接受伊莎贝尔·阿塞维多的道歉：“我感到真诚”

卡拉·塔拉佐纳（Karla Tarazon a）本周五出现在 Amor y Fuego 节目中，谈论伊莎贝尔·阿塞维多（Isabel Acevedo）, 他承认在 cumbiambero 还与克里斯蒂安·多明格斯住在一起时开始与克里斯蒂安·多明格斯建立关系时犯了一个错误电台主持人。

这位女商人还指出，当她在手机上看到图像时，她接受了 “Chabelita” 的道歉，因为她觉得自己很诚实，因此经过几年的战斗，她联系了她原谅她。

“ 我真的觉得很真诚。面试开始时，我有一张脸，随着面试的进行，他的脸变了，这让我觉得我说的确是诚实 的。说话和说话可以释放你，因为她已经有了新的生活，有了新的伴侣，我认为他听以前发生的事情并不舒服，” 他补充说。

另一次，卡拉·塔拉佐纳（Karla Tarazon a）指出，尽管克里斯蒂安·多明格斯（ChristianDomínguez）过去并不忠于她，但他们为子女的福祉保持着相当亲切的关系，甚至与帕梅拉·佛朗哥（Pamela Franco）分享。

“ 亲切是的，但是为了我的儿子。 帕梅拉（Pamela）也很亲切，因为她不仅与华伦天奴（Valentino）分享，而且还与我的三个孩子分享，我不必这样做。我总是从孩子们那里听到非常好的话。如果我的孩子没事，那就继续吧。” 他补充说。

这位电视节目主持人还利用 Amor y Fuego 相机否认了过去的谣言，因为当时据说她已经建立了瓦尼亚·布鲁道（Vania Bludau）和坎比亚贝罗（Cumbiambero）当时的恋爱关系。

根据卡拉·塔拉佐纳（Karla Tarazon a）本人的说法，瓦尼亚（Vania）出现在《真理的价值》中时，她本人否认了这一信息，她表示真正结束恋情的人是 “玻利维亚人”。

揭示她为什么对她不高兴

在上一次采访中, 卡拉·塔拉佐纳（Karla Tarazon a）指出，她之所以攻击伊莎贝尔·阿塞维多（Isabel Acevedo）并不是因为她与克里斯蒂安·多明格斯（Christian Dominguez）建立了关系, 而是因为她认为自己是舞者的好人，以这种方式背叛了她.

“我想让你明白一些东西... 也许一直都不是 '他把我带走或者没把我带走'的主题；总是伤害我的是事情是怎么发生的，我对她的表现并不差... 我总是说 '你为什么不说实话'。我认为，归根结底，今天一切都变得非常清楚。我真诚地希望我们在每个人的生活中都感到幸福， ” 他补充说。

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