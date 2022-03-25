新闻组织拒绝对尼加拉瓜媒体的审判

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那瓜，3月25日，拉丁美洲的18个新闻组织拒绝了导致尼加拉瓜记者和媒体工作者被判处7至13年监禁的审判，并呼吁国际社会发出 “最严厉的判决”。” 代表这些活动。 这些团体说：“下列签署的组织拒绝了尼加拉瓜司法部门判处已灭绝的Violeta Barrios de Chamorro基金会（FVBCH）的前工作人员，La Prensa总经理和尼加拉瓜独立记者7至13年监禁的法律闹剧。” 签署的组织包括世界社区无线电广播员协会 (AMARC), 第19条, 巴西调查性新闻协会, 玻利维亚全国新闻协会, 萨尔瓦多记者协会, 言论自由委员会, 档案中心获得信息, 公共空间, 言论自由国际交流, 新闻和言论自由研究所. 还有种族、平等和人权国际研究所、Demos研究所、古巴言论和新闻自由研究所、秘鲁新闻与社会研究所、委内瑞拉新闻与社会研究所、Foundedios、阿根廷新闻论坛和南方之声。 这些组织呼吁 “国际社会，即西半球各国政府，对蓄意侵犯人权的行为发出最严厉的谴责，并采取一切可用的措施，确保释放尼加拉瓜的政治犯。” 被定罪的人中有前总统维奥莱塔·巴里奥斯·德·查莫罗的女儿克里斯蒂安娜·查莫罗·巴里奥斯，她在宣布有兴趣在11月的选举中与丹尼尔·奥尔特加总统竞争后于去年6月被捕。 在这些选举中，奥尔特加连任第五个任期，连续第四个任期，妻子罗萨里奥·穆里略（Rosario Murillo）担任副总统，其中七名候选人入狱。 《新闻报》总经理胡安·洛伦佐·霍尔曼·查莫罗，La Prensa的董事佩德罗·华金·查莫罗·巴里奥斯，FVBCH的前雇员马科斯·弗莱特斯和基金会前主席的指挥沃尔特·戈麦斯，佩德罗·瓦斯克斯，记者米格尔·门多萨和米格尔·莫拉和政治评论员海梅·阿雷拉诺。 被告一直保持清白，而他们的辩护则坚持认为这些都是错误的审判，因为正当程序没有得到尊重，被告的权利受到侵犯。在反对派领导人的逮捕浪潮中，被告的权利受到侵犯。奥尔特加和独立专业人士，在11月的选举之前。 据美洲人权委员会称，尼加拉瓜至少有179名 “政治犯”。 这些组织说：“我们断然拒绝这些判决以及对丹尼尔·奥尔特加和罗萨里奥·穆里略政权拘留的其他政治犯的判决。” “我们要求尼加拉瓜政府对良心犯的生命和人身完整负责，并要求立即释放他们，停止将其定罪，撤销对他们的所有判决，仅仅因为他们行使了言论自由权，” 他们已添加。 奥尔特加将被监禁和审判的对手称为 “祖国叛徒”、“罪犯” 和 “洋基帝国主义者的母狗之子”。首席 wpr/av/dmt