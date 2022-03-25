日本宣布对25人和81个俄罗斯实体实施一系列新的制裁

19-01-2012 Bandera de Japón POLITICA JAPÓN INTERNACIONAL ASIA

日本周五报道了对俄罗斯的一系列新制裁，规定冻结25人和81个俄罗斯实体的资产，以响应俄罗斯总统弗拉基米尔·普京一个月前宣布在乌克兰进行 “特别军事行动” 的声明。

日本外务省在一份声明中说：“共有25名俄罗斯参议院官员被指定为资产冻结措施的目标，我们将实施与向81个组织出口有关的禁令措施。”

制裁范围扩大到克里姆林宫发言人迪米特里·佩斯科夫及其妻子塔蒂亚娜·纳夫卡的儿子；俄罗斯联邦经济银行行长伊戈尔·舒瓦洛夫；北方钢铁集团领导人阿列克谢·莫达绍夫；以及俄罗斯技术集团首席执行官谢尔盖·切梅佐夫的亲属；总统内阁副主席谢尔盖基里延科, 俄罗斯安全理事会秘书尼古拉帕特鲁舍夫和罗滕贝格的商人.

这些制裁是对日本政府已经实施的制裁的补充，日本政府已经宣布将冻结15人和9个俄罗斯组织的资产，包括军事情报局（GRU）负责人和国防部副部长。

日本外务省报告说，自2月24日以来，对克里姆林宫决定入侵乌克兰领土的报复措施有所增加

此外，亚洲国家冻结了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，俄罗斯联邦中央银行和白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科的资产，并批准了对炼油材料出口的禁令以及其他制裁。

就@@ 加拿大而言，它周四对俄罗斯参议院的160名议员实施了新的制裁，并宣布将在俄罗斯入侵乌克兰的背景下向世界反饥饿计划，世界卫生组织和联合国难民署（难民署）捐款。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在他的官方Twitter帐户上证实了这一点。除制裁外，他还宣布为 “可以向当地人员提供即时援助” 的组织提供资金。

俄罗斯驻加拿大大使馆在同一个社交网络上强调：“特鲁多内阁决定将俄罗斯参议院议员列入黑名单是一个荒谬的姿态，表明了西方制裁政策的无能为力。”

在这种情况下，正如加拿大广播公司频道报道的那样，正如特鲁多周四在与北约领导人举行紧急会议后所说的那样，加拿大正在考虑如何向乌克兰士兵提供更多武器。

特鲁多强调@@ 说：“我们将继续努力以最好的方式提供帮助，而且由于泽伦斯基要求了几种新设备，我们正在考虑可以发送什么。”

（来自欧罗巴出版社的信息）

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