以色列将于3月27日和28日主办与美国、阿联酋、摩洛哥和巴林的峰会

耶路撒冷，3月25日以色列将在下周日和周一主办由来自美国、阿拉伯联合酋长国、摩洛哥和巴林的最高外交代表参加的峰会，这是自2020年签署使犹太国家关系正常化的《亚伯拉罕协议》以来的首次此类峰会还有这些阿拉伯国家。 以色列外交部报道，“美国国务卿以及阿联酋、阿联酋、摩洛哥和巴林的外交部长将抵达以色列参加将于3月27日至28日举行的一系列会议”，该会议称这次会议是 “历史性的外交峰会”。 会议将应以色列外交部长亚尔·拉皮德（Yair Lapid）的邀请举行，他已经计划在本周日接待美国外交部长安东尼·布林肯（Antony Blinken）。 正如美国国务院昨天在一份声明中宣布的那样，后者将于3月26日至30日前往以色列，西岸，摩洛哥和阿尔及利亚，以应对俄罗斯入侵乌克兰，伊朗的最新行动以及巴以冲突。 在唐纳德·特朗普前任美国政府推动的《亚伯拉罕协议》的主持下，以色列于2020年与阿联酋、巴林和摩洛哥建立了外交关系。 自那时以来，犹太国大大加强了与这些国家的经济、商业和其他联系，并在这些国家开设了外交使团。 在以色列期间，他将会见总理纳夫塔利·贝纳特、国防部长贝尼·甘茨和总统艾萨克·赫尔佐格，他将强调美国对以色列安全的承诺 “不变”，并感谢以色列在俄乌战争中的外交努力。 在西岸，国务卿将会见巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯以及巴勒斯坦民间社会的代表，向他们转达 “加强与美国关系的重要性”。首席 jma/ig