独立：市长何塞·潘多受到 “阿拉瓜火车” 黑手党的死亡威胁

独立区市长何塞·潘多（JoséPando）谴责了犯罪组织的成员后，担心自己和家人的生命“阿拉瓜火车” 会威胁他死亡。通过与新闻界的会晤，他讲述了这些杀手是如何与他联系的。

这位burgomaster表示，所有这些都是由于他一直在与警察及其各市政管理人员一起管理关闭北利马这一地区的妓院，这些妓院致力于对@@ 外国人和未成年人的性剥削。

“星期三早上 9 点，他们打电话给我说他们要杀了我和我的家人。停止关闭独立区周围的企业，” 他说。

为此，市长保证，威胁是自3月21日在该地区进行行动以来出现的，当时他们关闭了6家秘密妓院。

“他们拿到了我的电话号码，他们给我家拍了张照片。他们还为与我一起执行这些行动的主管拍了照片，” 他补充说。

除此之外，潘多还指出，在这些地方进行干预时，还发现了毒品和药丸，这些药物和药丸可以用来使人们睡觉，从而抢劫他们，或者在最坏的情况下谋杀他们。

他说：“ 我呼吁佩德罗·卡斯蒂略总统就此事采取行动，我们不要指望他们会击落市长，以便他们就此事采取行动 ，为儿童提供比什么都重要的保护。”

值得一提的是，市长已经要求检察官办公室为他提供家人的保障。但是，他保证，主管当局也必须尽快进行干预，因为罪犯无法逃脱法网。

让我们记住，Independencia是黑手党控制从妓女那里收集配额的地区之一，正是由于这个原因，市长受到死亡威胁。

音频揭示威胁

独立市市长何塞·潘多（JoséPando）向新闻界展示了他在该地区开始反对秘密性剥削的斗争之后不断收到的音频。这位burgomaster保证，尽管如此，他仍将继续为自己的社区工作。

“我会给你第二次机会，如果你继续去林荫大道关闭生意和所有事情，你知道我已经找到了你，你的家人快要死了，每个人都会死 [...]我只是在和你说话，阿拉瓜火车的一部分正在和你说话，你已经知道这部电影是什么样的”，你听见其中一位音频说。

市长告诉La República，这些发送给WhatsApp的消息是在监控中心成立前一个小时到达的，内政部长阿方索·查瓦里，蒂伯西奥将军和上校参加了会议。

他说：“这非常令人担忧，因为委内瑞拉罪犯已经越界，现在他们正在威胁当局。”

我的家人，里面的孩子有什么错？所有这些都是为了清理迪斯科舞厅和秘密妓院，” 他补充说。

在结束发言之前，市长保证他不会害怕，他将继续在自己所在的地区打击犯罪。

“我不会允许人们以这种方式向我勒索钱财，我们不会再给犯罪一个仪表 [...]这个信息是给委内瑞拉人的，如果他们想工作，他们将敞开大门，但他们将无法犯罪，” 他说。

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