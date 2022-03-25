国际原子能机构警告说，俄罗斯将切尔诺贝利核电站人员置于危险之中

Foto de archivo de la estructura que cubre el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil. April 5, 2017. REUTERS/Gleb Garanich/

国际原子能机构（IAEA）警告说，俄罗斯军队轰炸了位于切尔诺贝利人员工作的核电站附近的城市斯拉武蒂奇的乌克兰检查站。

乌克兰监管机构警告说，根据该组织的一份声明，这次袭击危及了 “确保核安全和辐射安全的作战人员的住所和家属”。

国际原子能机构主任拉斐尔·格罗西（Rafael Grossi）表示担忧，因为这些袭击发生在核电厂的技术人员能够在将近四周后轮换和休息而不改变轮班的几天后。

这座城市位于 1986 年事故后在核电站周围建立的禁区之外。国际原子能机构周三警告说，切尔诺贝利市的消防队扑灭了核电站附近的四场森林大火。

国际原子能机构主任拉斐尔·格罗西对克里姆林宫军队在靠近克里姆林宫的城市斯拉武蒂奇进行爆炸表示关切

乌克兰国家禁区管理局本周报告说，俄罗斯军队摧毁了入侵乌克兰开始时占领的切尔诺贝利核电站的放射性废物管理实验室。

据该中心称，该实验室的成本超过600万欧元，位于切尔诺贝利核电站的禁区，是一个在放射性废物管理领域具有 “强大分析和研究能力” 的综合体。

声明称，该实验室是在欧盟核安全合作基金的帮助下于2015年建成的，拥有欧洲独一无二的设备和分析能力。

根据乌克兰的声明，实验室里有 “高度活跃的放射性核素样品和样品现在掌握在敌人手中”。

1986年事故发生后，切尔诺贝利核电站是此类能源历史上最重要的核电站，该核电站尚未投入运行，但仍需要进行控制、分析和监视。

俄罗斯军队于2月24日占领了位于基辅以北的核电厂，国际原子能机构（原子能机构）与乌克兰其他核电站一起，一直引起国际原子能机构（原子能机构）的关切，因为在那里工作的人员被拘留，无法休息。

正如原子能机构所报告的那样，直到上周日，前切尔诺贝利核电站人员自近一个月前俄罗斯入侵开始以来的首次轮调才完成，使该核电站的近200名技术人员和保安人员得以返回家园。休息。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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