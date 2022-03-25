美洲人权委员会警告墨西哥 “使针对记者的暴力行为正常化”

CIUDAD DE MÉXICO, 25ENERO2022.- Durante la conferencia matutina, periodistas colocaron un memorial de manera pacifica en las vallas frente a la puerta Mariana de Palacio Nacional esto por los asesinatos de periodistas en México. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

美洲人权委员会（IACHR）言论自由问题特别报告员办公室警告说，“墨西哥针对记者的暴力行为正在正常化和加深”。

美洲人权委员会在一份新闻稿中敦促当局采取措施，保护记者的生命，同时打击针对新闻界的罪行不受惩罚的现象。

从2022年1月至3月，有8名墨西哥记者被谋杀的记录在案。何塞·路易斯·甘博亚，玛格丽托·埃斯基韦尔·马丁内斯，卢尔德·马尔多纳多，罗伯托·托莱多，希伯·洛佩斯·巴斯克斯，豪尔赫·卡梅罗·萨祖埃塔，胡安·卡洛斯·穆尼斯和阿曼多·利纳雷斯是谁已经在过去的几个月中夺走了生命的传播者的名字。

根据该声明，教区已收到有关联邦和地方公职人员一再对新闻界进行污名化指控的信息。值得一提的是，安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AML O）因与包括卡门·阿里斯特吉、卡洛斯·洛雷特·德莫拉、华金·洛佩斯·多里加和阿苏塞纳·乌雷斯蒂在内的记者的各种冲突而受到强烈批评。

AMLO 因与媒体的冲突而受到批评（照片：efe/Isaac Esquivel）

“报告员特别关切地注意到，在墨西哥，针对记者的暴力行为不断升级，并重申这种攻击侵犯了个人和集体的言论自由，因为它影响到社会的知情权，是不能容忍的。声明中写道：“在一个民主的社会中”。

它还承认该国所作努力的价值，其中当局强调了为人权维护者和记者建立国家预防和保护系统的计划。

但是，他呼吁当局将记者工作的合法性和价值与国家最高层区分开来，并随时谴责对他们犯下的罪行。

“报告员注意到墨西哥在保障言论自由方面的脆弱性，并提醒缔约国，担任公共领导职务的人被要求保持有利于公众审议的言论，避免发表能够直接或直接或直接或可以该文件指出，间接地鼓励或促进针对传播者和记者的暴力行为”。

何塞·路易斯·甘博亚·阿里纳斯是2022年第一位被夺走生命的记者（照片：路透社/埃德加德·加里多）

1 月 10 日，何塞·路易斯·甘博亚·阿雷纳斯在韦拉克鲁斯州弗洛雷斯塔分区内的一次袭击中被刺死。

甘博亚·阿里纳@@ 斯被谋杀一周后，玛格丽托·埃斯基韦尔·马丁内斯在下加利福尼亚州蒂华纳的桑切斯·塔博阿达附近的家外被谋杀。

玛格丽托·埃斯基韦尔（Margarito Esquivel）下降仅七天后，卢尔德·马尔多纳多在抵达下加利福尼亚州的家中时遭到枪击和袭击。

1月的最后一天，罗伯托·托莱多（Roberto Toledo）在他也曾工作过的一家律师事务所外面被捕。

阿曼多·利纳雷斯是有记录以来最后一位于2022年在墨西哥被谋杀的记者（照片：EFE/Isaac Esquivel）

希伯·洛佩斯（Heber López）到达瓦哈卡州萨利纳·克鲁兹（Salina Cruz）所在的埃尔埃斯皮纳尔附近的一所房屋时被杀。

2 月 24 日，El Informativo 门户网站主任豪尔赫·卡梅罗·扎苏埃塔在收到枪支至少三枪后被打死。

胡安·卡洛斯·穆尼斯在萨卡特卡斯州弗雷斯尼洛的洛斯奥利沃斯分区内被杀。

3月15日，阿曼多·利纳雷斯在米却肯州的齐塔夸罗遇害。

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