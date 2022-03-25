匈牙利回应泽伦斯基说，它不允许乌克兰通过他的国家的武器

布达佩斯，3月25日匈牙利政府今天重申，它将不允许乌克兰的武器通过其领土，因为它不想卷入战争。昨晚乌克兰领导人沃洛德米尔·泽伦斯基在联盟会议上问为什么匈牙利防止战争物资的运输。 “乌克兰总统要求匈牙利和总理（维克多）奥尔班做两件事。首先延长对能源部门的制裁，并允许向乌克兰运送武器。政府发言人佐尔坦·科瓦奇今天报道说，总理拒绝了这两项请求。 科瓦奇重申，匈牙利不想卷入战争，因此不允许在全国各地向乌克兰运送致命武器，并强调 “关闭石油和天然气水龙头将意味着匈牙利家庭将为战争付出代价。” “你必须自己决定与谁在一起，” 通过视频会议参加欧盟（欧盟）领导人峰会的泽伦斯基昨天告诉奥尔班，这显然暗示了匈牙利领导人与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的良好和谐。 泽伦斯基将被炸的乌克兰城市马里乌波尔的当前局势与第二次世界大战结束时匈牙利对犹太人的屠杀进行了比较。 乌克兰领导人说：“我在布达佩斯（...）看到了纪念馆'多瑙河岸的鞋子'，以纪念匈牙利法西斯组织Cross Arrow对犹太人的迫害。 “看看那些鞋子。你会看到当今世界如何再次发生大规模谋杀。这就是俄罗斯今天正在做的事情。同样的鞋子。在马里乌波尔，也有同样的人，” 泽伦斯基说。 “（在这种情况下）你对实施制裁有疑问吗？你是否会犹豫是否让武器通过这个国家？您是否对与俄罗斯进行交易有疑问？”乌克兰总统问道，他直接向奥尔班讲话，保证 “没有时间怀疑”。 匈牙利外交部长彼得·西贾尔托（Peter Szijjártó）今天也对泽伦斯基的话做出了回应，他说，他了解乌克兰总统最重要的是乌克兰人民的安全，但他补充说，对于匈牙利政府来说，“最重要的是乌克兰的安全。匈牙利人”。 匈牙利政府回忆说，85％的匈牙利家庭使用俄罗斯的天然气作为取暖，64％的匈牙利石油进口来自俄罗斯，匈牙利政府是反对俄罗斯削减天然气供应的欧盟国家之一，这是对俄罗斯的制裁的一部分。