提交法案，政府将终止 “一滴一滴” 的业务

最近几个小时，政府向国会提交了一项法案，试图与在该国经营的著名的 “一滴一滴” 贷款人作斗争。该文件 “规定了与股权建设和其他条款的获取和融资有关的规则”，旨在增加金融包容性，提供使用不同融资机制的机会，使支付系统现代化并更新资本市场。

财政部长何塞·曼努埃尔·雷斯特雷波（JoséManuel Restrepo）负责解释他们提出的这项法案的内容。“这个项目不仅将使我们能够增加该国的社会福利和公平，而且还将成为打击非正式和昂贵的计划（例如 “一滴一滴” 或 “发薪日”）的关键。该计划将有助于实现普及获得服务的目标这位官员解释说，合法，安全和低成本的融资计划。

考虑到随着covid-19疫苗接种的推进，该国进入了经济复苏阶段，财政部投资组合指出，该项目将能够为融资选择提供更大的活力，这反过来又将有助于该国的经济发展，他们补充说，这也将通过创造就业机会和机会，为公民的社会福利做出贡献。

该倡议包括以前在《资本市场法案》中提出的一些想法，政府已经提交，但为了避免其崩溃，政府决定撤回这些想法。现在，通过这个新项目，他们回到了该计划的某些部分，该计划是在与资本市场代表团的专家讨论之后提出的。

政府官员提出的这项新建议旨在鼓励向高度非正式的人口提供贷款，保障中小型农业生产者获得信贷。此外，他们还将鼓励为微型，小型和中型企业家提供资金。

同样，他们的目标是增加进入资本市场的机会，以此作为一种融资选择，以便公民能够获得自己的资源，用于生产性项目，其中包括来自国家担保基金（National Guarneware Fund）的信贷支持（高达90％）。

财政部投资组合的官方负责人还补充说，提交的法案 “旨在为建立符合国际标准的灵活法律框架做出贡献，以便更多的公民可以进入资本市场。通过允许专门从事活动、监管要求与其商业模式相称的新实体进入，将创造更好的条件来产生更多的竞争。”

雷斯特雷波还指出，该项目还旨在促进对支付系统的普遍，高效和安全访问，这将使越来越多的人能够在家中舒适地尝试以电子方式进行付款，避免排队和手续。所有这些付款都旨在确保以敏捷和安全的方式进行支付，同时促进电子商务。

他还强调，该法案允许专门从事活动的新实体进入，所有这些实体都具有与其商业模式相称的监管要求，从而为创造更好的条件以产生更多竞争提供了机会。

财政部长在提交该项目后总结说：“该项目已发出紧急信息，预计在未来几周内，它将在联合经济委员会中开始讨论。”

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