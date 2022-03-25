在伊莎贝尔·阿塞维多对他发表声明：“我不喜欢打架” 之后，“吉塞洛” “晕倒了”

俗称 “吉塞洛” 的@@ 埃德森·达维拉（Edson Davila）受到他现在的前朋友最近的言论的很大影响伊莎贝尔·阿塞维多（Isabel Acevedo），他没有原谅自己犯下了透露自己在里面的证据当 Kervin Valdizan 开始与克里斯蒂安·多明格斯的恋情时，他与他建立了亲密的关系。

“我涉足这些事情，但我知道开尔文·瓦尔迪赞是伊莎贝尔的搭档，所有舞者都知道，” America Hoy的联合主持人最终激怒了'Chabelita'，她在Magaly Medina节目中说，与cumbiambero调情时她是单身开始了。

因此，节目皇后区的获胜者在接受Amor y Fuego采访时将十字架交给了 “吉塞洛”，她向杂志的主持人保证，珍妮特·巴尔沃萨、埃塞尔·波佐和布鲁内拉·霍纳为多明格斯辩护，但不是为他辩护。

“我对所有人都抱有期望，但对吉塞洛的期望却不高。我们是舞伴，我们在屏幕上见过对方，但我和他分享了更多（...）我看到他觉得有点义务，” 阿塞维多谈到受欢迎的吉塞拉·瓦尔卡塞尔模仿者时说。

发表这些声明后，埃德森·达维拉（Edson Davila）决定回应他的前朋友，为这种情况穿上冷布。但是，由于同龄人讲述自己的故事的压力，她最终由于 “晕倒” 而倒在了地上。受欢迎的 “Rulitos” 来帮助他，向他倒水以 “醒来”。

“GISELO” 回应伊莎贝尔·阿塞维多

一旦他从地上站起来，埃德森·达维拉就变得严肃起来，把笑话放在一边，现在回答 “Chabelita”，因为据说他已经 “修复” 了克里斯蒂安的不忠行为，并在国家电视台上 “曝光” 了自己的不忠行为。

“开玩笑说 ，我睡得不好。我是电视上所有人的朋友，我不喜欢和任何人打架。 我睡得不好，我有腰痛。” 他非常认真地评论道，尽管后来他用歌曲 “Ay，Chabela” 来打破紧张局势。

另一次， 他说：“即使掩盖任何人，我也没说错什么。当我当舞者的时候我说的是现实。我知道很多事情，但我把它们留给自己。布鲁内拉问我，我天真地回答了 “是”。

克里斯蒂安·多明格斯承认不忠吗？

克里斯蒂安·多明格斯（Christian Dominguez）在公开解雇他的前合伙人对 Magaly 计划的声明时如果他对卡拉· 塔拉佐纳（Karla Tarazona）和当时来自 El Gran Show 的舞者不忠，请一劳永逸地咨询过。

“我很抱歉，因为我没有以正确的方式开始，正如我在四面墙上告诉你的那样。我还告诉他他们是什么原因。那时我应该更勇敢，人们必须知道什么时候该说 “不，就是这样” 是为了婴儿或其他原因，” 这位坎比亚歌手回答说。

由于他的回答不一致，珍妮特·巴尔沃萨（Janet Barboza）第二次问他是否不忠。尽管他没有确认或否认任何事情，但多明格斯暗示他确实把脚从盘子上移开了。

“我想我不需要再回答你了。我很清楚，我犯了一个错误。我面对自己的错误，她必须承担自己的错误，如果她不这样做，那就是她的问题，” 他说。

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