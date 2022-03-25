准备好吧！这是2022年巴兰基亚狂欢节的时间表

大西洋的首都及其居民正准备再次接受这座城市最重要的4天庆祝活动，因为在经历了两年的大流行和通过虚拟执行著名的假期一年之后，巴兰基亚狂欢节2022年庆祝活动将在3 月 26 日至 29 日。

应该记住，狂欢节传统上是在2月举行的，但由于大流行的第四个高峰，狂欢节不得不推迟到3月底，根据目前的地球形势，遵守生物安全协议。

从3月26日（星期六）开始，与会者将在接下来的几天中享受大约19项活动，其中包括对城市不同地区的艺术干预，民俗表演，游行和受欢迎的庆祝活动，例如索莱达狂欢节。

在本届新版的巴兰基亚狂欢节上，瓦莱里娅·查里斯·萨尔塞多国王和凯文·托雷斯·瓦尔德斯是本届音乐节的大使，他们亲自返回大西洋首都，最近几个月一直在介绍将在整个城市开展的活动，并将准备好像主人一样欢迎喜欢狂欢节的居民和游客。

以下是狂欢节女王瓦莱里娅·查里斯的内容 ：

还应该指出的是，自3月1日以来，已经开展了各种活动，例如名为 “Joselito Vive” 的活动，并在MalecóndelRío上举办了宏观人物展览。就像 3 月 18 日一样，Guacherna Esthercita Forero 游行在整个第 44 场比赛中向阿尼巴尔·维拉斯克斯致敬。

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ssss 作为受欢迎的庆祝活动的一部分，3月19日，举行了大众女王加冕典礼，该活动在大马勒孔德尔里奥举行。就其本身而言，3月20日，在圣心公园举行了传统与幻想Comparsas的演讲。

这是自3月25日以来的时间表：

3月25日，星期五

嘉年华女王加冕典礼：罗梅利奥·马丁内斯体育场-晚上 8:00

正式展示瓦莱里娅·查里斯（Valeria Charris）将在2022年巴兰基亚狂欢节加冕之夜佩戴的王冠。摘自 Instagram @valecharris

3月26日星期六

弗洛雷斯战役：通过 40-12:00 m。

Desfile Rey Momo：Calle 17-下午 2:00

在街上跳舞/乐团之夜：Par vial 竞赛下午 50 点至 5:00

精彩的狂欢节音乐会：罗梅利奥·马丁内斯体育场-晚上 8:00

3 月 27 日星期日

传统与民俗的绝佳停留地：通过下午 40 点至下午 1:00

乐团音乐节：罗梅利奥·马丁内斯体育场-下午 3:00

在街上跳舞/乐团之夜：Par Vial Carrera 下午 50 点至 5:00

喜剧会议：Parque Olaya-下午 5:00

Lejanías 音乐节：Cuchilla de Barrio Abajo-晚上 7:00

3月28日，星期一

精彩的剧团游行：通过下午 40 点至下午 1:00

在街上跳舞/坦博之夜：Par vial Carrera 下午 50 点至 5:00

喜剧邂逅：阿拉米达斯公园-下午 5:00

3月29日星期二

Joselito 带着骨灰离开：卡雷拉 54 号 58 街-下午 4:00

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