从 Fury 船长到 Sasa Salcita：贝穆德斯狗给的最好的绰号

自20世纪以来，墨西哥足球的体育纪事已经形成了悠久的历史。近年来，恩里克·贝穆德斯·德拉塞尔纳（Enrique Bermudez de la S erna）凭借自己的风格，语气以及为一些来墨西哥比赛的球员起了凡尔赛式的绰号，巩固了自己作为最令人难忘的声音之一。尽管球迷并不总是喜欢它们，但他使用的昵称伴随着提到的每位足球运动员的发展轨迹，甚至超过了他们的姓氏。

阿尔弗雷多·特纳职业生涯的大部分时间都在美国老鹰队工作（照片：Twitter/ @patula_7809）

阿尔弗雷多·特纳愤怒队长

最早获得体育编年史家昵称的球员之一是美国老鹰队的传奇中后卫阿尔弗雷多·特纳（Alfredo Tena）。他的英勇、领导能力、在球场上的凶猛以及他在国家经典赛中的愤怒气质足以让他命名为 Fury 队长。甚至根据佩罗 ·贝穆德斯本人的说法，这位前美国球员甚至感谢他以这种方式命名他。

拉法·马尔克斯在巴塞罗那足球俱乐部赢得了冠军联赛奖杯，在那里他成为了基准（照片：Twitter/ @RafaMarquezMX）

Raf a@@ el Marquez El Kaiser de Michoacan

拥有世界上最好成绩的墨西哥球员之一是前中卫拉斐尔·马尔克斯。他的优秀素质和领导能力使他成为摩纳哥和巴塞罗那等球队效力的理想人选。从这个意义上讲，由于他在欧洲的历史以及与弗朗兹·贝肯鲍尔（Franz Beckenbauer）相似的风格，恩里克·贝穆德斯（Enrique Bermudez）给他起了与德国人相同的绰号，但暗示了他的原籍国。

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