三天后，Tepozteco 的大火被扑灭；将在现场组建森林警察

MEX0000, TEPOZTLÁN (MÉXICO), 14/04/2021.- Elementos de Protección Civil, combaten un incendio forestal, el 13 de abril de 2021, en el poblado de Tepoztlán, en el estado de Morelos (México). El incendio en el parque nacional El Tepozteco, en el estado de Morelos, vecino del la Ciudad de México, se ubica entre los 73 incendios forestales activos ubicados en 21 estados del país, informó este miércoles la Comisión Nacional Forestal (Conafor) del Gobierno mexicano. EFE/Tony Rivera

在 Tepo zteco 山上的大火消耗了 105 多公顷的绿地之后，所有三级政府的当局都设法扼杀了燃烧了三天的火焰，需要不到 400 人的存在才能对抗这一事件。

莫雷洛斯当局保证，火势的扑灭速度相对较快，因为它们得到了联邦当局的两架直升机的支援，一架来自国民警卫队，另一架属于墨西哥空军，后者向洛斯科雷多雷斯地区提供了 83次排水，位于神奇的Tepoztlán镇。

政府国务秘书巴勃罗·奥耶达·卡德纳斯（Pablo OjedaCárdenas）报告说，有 392人参加了灭火，其中345人步行，47人乘坐陆地和空中车辆，47人参加了技术工作。

这位官员说，直到 3 月 24 日星期四中午，火势一直控制在 “梅兹蒂特拉地区的东南侧和圣胡安·特拉科滕科以南的西北部” 的两条战线上，因此在这些地点加强了战斗任务，目的是尽快实现完全控制。”

大火消耗了105公顷的植被（照片：EFE）

同样，国家民防协调局负责人劳拉·贝拉斯克斯·阿尔苏阿（Laura Velázquez Alzúa）宣布，两架直升机在同一天终止了对火焰窒息任务的参与，因此它们将被转移到位于该州的生物圈保护区El Cielo塔毛利帕斯州，他们将被转移到位于塔毛利帕斯州的生物圈保护区El Cielo。谁将参加另一场规模相似的大火。

通过新闻发布会，来自三级政府的当局宣布将在Tepoztlán建立森林警察，以避免发生诸如22日星期二上午发生的事故；该实体市长 David Demesa Barragán对此进行了报道。

“今天，我们与关心我们环境的志愿者大队举行了一次会议，我们邀请国家自然保护区委员会，国家林业委员会能够达成共识，我们实际上将以同样的方式组建一个旅，就像市议会一样，临时的，总统报告说，从现在到下雨开始，请注意所有的山丘。

来自三级政府的当局都参与了窒息火焰的活动（照片：Twitter/PattCouto）

同样，他说，在炎热的季节，将不再允许爬上Tepozteco周围的山丘，以便采取极端的林业预防措施以避免任何规模的火灾，穿制服的人员将对火灾进行监视，他们还将确保在这种情况下不会发生火灾或使用火灾一种不负责任的方式。

星期二下午，在洛斯科雷多雷斯发生火灾22小时后，地方当局逮捕了一名名叫 El Pipolo 的对象，罪名是当天早上起火。

根据市政当局的说法，当事人严重醉酒，看着他点燃的火焰时被抓获，“我们生活在一个非常令人遗憾的境地中。不幸的是，一个人到达时没有看到它将造成的损害，这起不幸事件发生了，” Tepoztlán市长说。

据报告，El Pipolo 在被当局询问他在该地区的存在后，承认他是故意开火的，并被交给地方当局，地方当局对他的行为原因和身份进行调查，因为他的身份不是但还是能够得到他的名字。

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