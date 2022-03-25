Fecode呼吁教育部采取行动防止性暴力

3月25日星期五，哥伦比亚教育工作者联合会（Fecode）致函教育部，要求采取进一步行动，防止该国学校环境中的性暴力。

在信中，教师们要求国家政府扩大2022年第01号指令的适用范围，该部在该指令中向地方当局发布了预防哥伦比亚学术领域性暴力的指导方针。

来文是写给教育部长María Victoria Angulo的，她还被要求加强对教育机构咨询教师的任命，以便及时照顾性暴力和基于性别的暴力的潜在受害者。

哥伦比亚教师工会表示，应该有更好的指导，以便充分解决这些案件的受害者：“在纪律领域，必须给予更高程度的优先考虑，由领土实体纪律控制负责人行使，并经过认证，以保障信中写道：“被调查者和受害者的正当程序和诉诸司法的机会。”

Fecode的投诉集中于这样一个事实，即领土当局没有必要的工具来加快对被指控对学龄儿童和青少年实施虐待行为的官员的纪律处分程序。

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Fecode 提到的该指令由安古洛部长于 3 月 4 日签署，该文件中陈述的决定之一是：“国家通过其每一位代理人，负有不可原谅的责任，必须及时采取行动，确保实现、保护和恢复儿童和青少年的权利”。

教育部向教育当局和学校发出的第一项措施是，当他们知道据称的受害者或对学生的性暴力行为时：“在任何时候，教育机构的工作人员以及领地机构的工作人员都必须在教育必须为儿童或青少年受害者提供照顾、陪伴和支持，在每项行动中优先考虑他们的权利，不要低估投诉或危险情况，相反，必须勤奋、及时地行事”。

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该指令还指导在挑选、任命或雇用行政人员或教育工作者方面的行政性行动，以预防和处理学校环境中的性暴力情况。它还整合了应采取的行动，以便在发生性暴力指控的情况下，采取行动时不会再次受害，案件的完整性和信息得到保护。

工会提出的另一项要求是开展教学行动，对教师和管理人员进行培训，以防止在全国各大专院校发生性虐待行为。同样，他们指出，有必要 “向教育秘书处提出这一建议，以组建跨学科小组，专门负责对学校环境中的性暴力和基于性别的暴力案件进行预防、护理和后续行动”。

根据81个经认证的地区实体向教育部报告的关于2018年1月至2022年2月期间学校环境中涉嫌性虐待案件的信息，全国共登记了876起案件，其中65起已受到制裁，127起已提起诉讼，684起正在审理中调查。

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