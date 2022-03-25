尼加拉瓜囚犯的家属反对驱逐特派团团长 Cruz Roja

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那瓜，3月25日政治犯亲属协会（AFPP）周五谴责将红十字国际委员会（红十字国际委员会）驻该国的使团团长托马斯·埃斯驱逐出尼加拉瓜的行为，该机构证实了这一点，但没有得到尼加拉瓜的解释。丹尼尔·奥尔特加的政府。 “奥尔特加·穆里略政权再次侵犯了尼加拉瓜人的人权，特别是那些负责保护和保护他们的人权。我们了解到，埃斯先生被任意驱逐出境，没有任何理由或理由，” AFPP 在一份公开声明中说。 埃斯是红十字国际委员会自2019年3月在尼加拉瓜设立办事处以跟进 “政治犯” 问题以来的第二位访问团团长。 一位发言人说，红十字国际委员会在接到尼加拉瓜政府的通知后，证实了他的驱逐，尼加拉瓜政府在通知中 “决定撤回对尼加拉瓜使团团长的批准”。 “自2018年4月公民抗议活动开始以来，红十字会一直在陪同尼加拉瓜人民，以安全和真实的方式向他们提供人道主义援助，由于非法监禁的开始，红十字会为政治犯及其政治犯发挥了重要作用家庭，协调核实囚犯监狱内的健康状况，” AFPP 说。 红十字国际委员会在尼加拉瓜的工作是检查该国监狱中 “政治犯” 的条件。 该组织补充说，红十字国际委员会 “向亲属提供了有关被拘留者状况的信息，以告诉每个囚犯需要什么的具体消息，因为他们的亲属没有根据彼此的情况进行报告，因为政权阻止这样做。” 据美洲人权委员会称，尼加拉瓜至少有179名 “政治犯”，他们在监狱中遭受 “酷刑和虐待”。 红十字国际委员会表示，尽管其代表遭到驱逐，但它将继续 “在尼加拉瓜开展人道工作”，AFPP 在声明中对此表示赞赏。 该国际组织昨天对驱逐事件表示 “惊讶”，因为不到两周前，尼加拉瓜政府授予红十字国际委员会区域负责人霍尔迪·赖希 “大十字勋章” 的 “何塞·德·马科莱塔” 勋章，这是尼加拉瓜对红十字会最高的认可。他的 “互相配合” 和 “配合政府优先事项的远见”. 本月早些时候，尼加拉瓜政府突然在没有任何解释的情况下驱逐了当时的大使瓦尔德马尔·斯坦尼斯拉夫·索默塔格，梵蒂冈 “惊讶和痛苦” 地接受了这一决定。 2018年，联合国人权事务高级专员办事处（人权高专办）、美洲人权委员会和尼加拉瓜特别后续机制（Meseni）的访问团也被驱逐出境。首席 wpr/av/cpy