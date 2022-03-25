欧盟和美国就数据传输达成协议

（彭博社）欧盟和美国打破了新的数据传输协议的僵局，该协议可以防止像Meta Platforms Inc这样的科技巨头以及成千上万依赖信息跨大西洋自由流动的公司陷入灾难性的局面。

欧盟和美国周五宣布，由于担心美国机构在没有适当隐私保障的情况下监视信息的权力，他们原则上同意一项新协议，此前一项协议被废除。

欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德莱恩周五在推特上表示，这项新协议 “将实现可预测和可靠的数据流，平衡安全性、隐私权和数据保护。”

尽管谈判者仍然需要制定更精细的细节，但结果可能会结束数据流的不确定性，这种不确定性导致拥有Facebook的Meta警告说，如果法律真空持续存在，可能会退出欧盟。

欧盟

最高司法机构欧盟法院在2020年出人意料的裁决中取消了所谓的跨大西洋转移协议 “隐私盾”，因为长期以来担心公民的数据不会受到美国的监视，因此法律担忧升级。

在维持单独的基于合同的系统来继续传输数据的同时，欧盟法官对美国数据保护表示怀疑，这也使这也成为一个可疑的选择。

周五的政治协议是在拜登总统访问布鲁塞尔之后达成的，他还于周四参加了与北约、七国集团和欧盟的连续峰会。

白宫国家安全顾问杰克·沙利文周五在布鲁塞尔会议结束后在空军一号对媒体说，该协议旨在确保数据隐私和安全并保护数据流量，“这构成了美国和欧盟之间7.1万亿美元经济关系的基础”。

该协议 “确实使我们能够确保美国科技公司 —— 是的，是大公司，但尤其是中小型公司 —— 在我们向前迈进的过程中将受到保护，并能够在两国之间的跨大西洋经济关系的背景下充分安全地运营美国和欧盟，” 他说。沙利文。

欧盟法院的2020年裁决迫使大西洋两岸的监管机构和欧盟数据保护机构重返工作台，以应对后果，因为人们对欧盟用户数据一旦发送到美国后的安全性表示怀疑。该裁决意味着，成千上万向美国发送商业数据的公司必须寻找其他方法来保持数据流动。

多年来，数据传输一直受到困难的困扰，欧盟法官也不怕干预。2015年，欧盟最高法院推翻了先前名为安全港的跨大西洋数据传输系统，因为担心美国间谍可能会不受限制地访问欧盟数据。

争议可以追溯到2013年，当时前承包商爱德华·斯诺登揭露了美国国家安全局间谍活动的范围隐私活动家马克斯·施雷姆斯在爱尔兰法院对Facebook提出质疑，这家社交媒体公司总部位于欧洲，辩称当时欧盟公民的数据处于危险之中它被转移到美国。

施雷姆斯周五表示，他不相信新的协议草案能解决先前协议草案的问题，并质疑宣布的时机。

施雷姆斯在一份电子邮件声明中说：“该协议显然是冯德莱恩想要的象征，但由于美国没有采取行动，它没有得到布鲁塞尔专家的支持。”“尤其令人震惊的是，据称美国利用对乌克兰的战争在这个经济问题上向欧盟施加压力。”

原始说明：

欧盟-美国将避免大型科技停电数据契约 (1)

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