Ed Sheeran 和 J Balvin 发行了包含两首歌的联合 EP

文化写作, 25 Mar Ed Sheeran和J Balvin首次加入了他们的才华，发行了只有两首名为 “Follow” 和 “Forever My Love” 的歌曲的联合专辑，该专辑现已在数字平台上发行. 环球音乐将其定义为 “EP”，英语或中长专辑中 “扩展播放” 的首字母缩写，尽管实际上它的长度更像是一张单曲，并且没有自己的标题。 他们俩都在健身房见面后 “出于友谊而生”，Sheeran 认出了巴尔文的声音。新闻稿解释说：“最初的对话变成了真正的友谊，几乎立刻就诞生了合作。” 在这份声明中，两位艺术家都将这两首歌称为 “我们写的前两首歌”，因此这可能只是未来将发行更多联合作品的预兆。 巴尔文在环球影业收集的声明中说：“我们喝了一杯咖啡，谈论生活，剩下的是黑猩猩的氛围，从最简单的事情到如何成为父亲。” 从各种影响的交叉中出现了 “Sigue”（该唱片公司将其描述为 “雷鬼摇摆乐和舞蹈的欢快歌曲”）和 “Forever My Love”（一首美丽的爱情民谣）。 “他想带我去他的世界，我想带他去我的世界。为此学习西班牙语是一个真正的挑战，我玩得很开心。我希望你能像我一样喜欢它，并继续关注未来的一切，” Sheeran 在新闻稿中补充说。 这位英国人于2021年发行了他的最新专辑 “=（等于）”，自首张专辑 “+（Plus）”（2011年）发行以来，他是世界上商业上最成功的艺术家之一，其次是 “x（乘法）”（2014）、“÷（Divide）”（2017）和 “第六合作项目”（2019年）。 实际上，根据Media Traffic门户网站的数据，他每月有7900万听众，是Spotify全球领先的艺术家，仅次于过去十年中商业上最成功的音乐艺术家之一阿黛尔（Adele）。 哥伦比亚人J Balvin并没有落后，他在2021年发行了他的第五张专辑 “Jose”，每月有5100万听众，排在第14位，是瑞典音频平台 “排名” 中的第一位西班牙语艺术家。首席 jhv/cg