意大利的崩溃：“去地狱”

罗马，3月25日意大利国家队本周五在意大利开放了所有主要报纸、杂志和新闻广播，此前北马其顿（0-1）遭受灾难，这场灾难使 “azzurra” 连续第二次退出世界杯。 在去年夏天足球大获成功之后，意大利媒体被加冕为欧洲冠军，不得不对无法参加2022年卡塔尔世界杯表示悲观和绝望。 “去地狱”，头条新闻 “Corriere dello sport”。“马其顿在巴勒莫获胜，意大利用完了世界杯。惨败：报纸补充说，在92年，特拉伊科夫斯基在'azurri'统治之后的进球”，其中有一张球员用球衣遮住脸部的图像。 “La Gazzetta dello Sport” 的开头是球队队长兼旗帜乔治·基耶利尼的照片，在比赛结束时安慰守门员乔治·唐纳鲁玛：“走出世界杯”，报纸上写道。 “在第92分钟，温布利的英雄们将留在家里参加世界杯。他补充说，意大利连续第二次”。 此外，他报告说，负责国家队的罗伯托·曼奇尼的未来悬而未决，法比奥·卡纳瓦罗和马塞洛·里皮从下周二开始接力棒的想法很有价值。 就其本身而言，“Tuttosport” 在其首页上显示的是 “Noooooooooo！”，伴随着基耶利尼安慰 Donnarumma 的同一张照片。 “意大利连续第二届退出世界杯。在巴勒莫，北马其顿以92的进球击败了欧洲冠军” “La Stampa” 在比赛中对比赛进行指控，意大利在这场比赛中占据了主导地位，但定义不正确。北马其顿昨天当地32名球员的四杆射门不容忽视：“国家队的惨败表现，在折扣中受到马其顿的惩罚”。 分析足球崩溃的文章、专栏和新闻实际上占据了印刷版和数字版的整个空间，这无疑是四届世界冠军足球历史上最艰难的时刻之一，自 2014 年巴西以来，他一直没有对世界杯的最后一轮提出异议。