伊万·杜克总统批评哥伦比亚对乌克兰的经济支持

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

应北大西洋公约组织（北约）关于各国向乌克兰提供支持，以照顾受入侵俄罗斯影响的人口的请求，哥伦比亚总统伊万·杜克宣布他将向该国提供财政支持。

尽管高级总统没有透露这一数字，但一些国家媒体表示，哥伦比亚对乌克兰的捐款将达到100,000美元。

杜克通过社交网络宣布：“为了响应 @NATO 呼吁盟国和伙伴国在这些困难时期共同向乌克兰提供人道主义援助，我们决定通过联合国难民署（@Refugees）捐款，以援助该国受影响的平民。”

面对这一消息，社交网络上的批评很快就来了。评论浪潮针对的是该国几个贫困和饥饿持续存在的地区明显缺乏资源的问题。

在数字平台上，他们质疑伊万·杜克宣布向另一个国家捐款。尽管乌克兰因入侵而经历的人道主义危机是显而易见的，但网友们保证，许多哥伦比亚人死于饥饿，这些资源将在该国领土上提供更多服务。

“我认为，在乔科、拉瓜希拉、考卡、普图马约、瓜维亚雷、巴兰基亚、卡塔赫纳以及全国每个地区，我们都有一个乌克兰，那里的儿童继续死于饥饿和口渴...这个人没有任何理智和敏感性，” 一位网友在同一个社交网络上写道。

该平台上的另一个问题是：“杜克向乌克兰人提供援助，而拉瓜希拉和乔科的妇女，儿童和老人死于饥饿，这也是种族主义。@IvanDuque 将作为一个无知、暴君、职业主义者、种族主义者、小偷、平庸、胆小但最重要的是作为暴君载入历史”。

“这 10 万美元在拉瓜希拉将更加有用，可以减轻土著社区的口渴和饥饿...无论如何... 另一个关于乌里布主义的文章”，另一条评论说。

杜克将管理与乌克兰总统的对话

根据报纸《El Tiempo》的消息，哥伦比亚总统不仅愿意向乌克兰捐款，而且还愿意等待与总统沃洛德米尔·泽伦斯基的电话会议。

显然，会议原定于3月18日举行；但是，乌克兰总统本应出席的安理会无法联系伊万·杜克。

到目前为止，两位总统之间的电话会议的日期和要处理的问题尚不清楚。

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