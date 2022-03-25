巴拉圭人和巴西人之间的经典作品，E是 “死亡团体”

亚松森，3月25日巴西和巴拉圭俱乐部之间的决斗将在本周五在卢克举行的抽签之后，在2022年南美解放者杯的小组赛中出现，但E是两位前冠军博卡和科林斯人的 “死亡团体”；一个总是强硬的拉科鲁尼亚卡利和一个随时准备在 La Peace 的高空玩耍。 现任冠军帕尔梅拉斯与厄瓜多尔选手 Emelec、委内瑞拉拉科鲁尼亚塔奇拉和玻利维亚首次亮相的 Independiente Petrolero 一起进入了 A 组。 另一个引起关注的小组是C，因为该锦标赛有三位前冠军：乌拉圭国民队，阿根廷人贝莱斯队和拉普拉塔大学生队，巴西红牛布拉甘蒂诺将与他们同在。 此外，D组还将有来自巴西的米内罗竞技和América MG等对决；再加上历史悠久的巴拉圭竞争对手塞罗·波特诺和奥林匹亚的决斗，他们将把他们期待已久的超级经典赛转移到大陆比赛中。 根据南美足球联合会（Conmebol）的规定，这个阶段将有32支球队面对面，将在4月5日至5月26日之间进行。 决赛定于10月29日举行，将在厄瓜多尔瓜亚基尔的伊西德罗·罗梅罗·卡博纪念体育场举行。 团体 -A 组 帕尔梅拉斯（巴西） Emelec（厄瓜多尔） 拉科鲁尼亚·塔奇拉（委内瑞拉） 独立石油公司（玻利维亚） -B 组 巴拉那竞技（巴西） 自由（巴拉圭） 加拉加斯（委内瑞拉） 最强者（玻利维亚） -C 组 国民（乌拉圭） 贝莱斯·萨斯菲尔德（阿根廷） 红牛布拉干蒂诺（巴西） 拉普拉塔（阿根廷）的学生 -D 组 米内罗竞技（巴西） 独立德尔瓦莱（厄瓜多尔） 体育托利马（哥伦比亚） 美国MG（巴西） -E 组 博卡青年队（阿根廷） 哥林多前书（巴西） 卡利（哥伦比亚） 时刻准备着（玻利维亚） -F 组 河床（阿根廷） Colo-Colo（智利） Alianza Lima（秘鲁） 巴西福塔雷萨 -G 组 佩纳罗尔（乌拉圭） 塞罗·波特诺（巴拉圭） 阿根廷科隆 奥林匹亚（巴拉圭） -H 组 弗拉门戈（巴西） 天主教大学（智利） 克里斯塔尔竞技（秘鲁） 讲习班 (阿根廷)。