中国外交部长意外访问会见印度外长

新德里，3月25日中国外交部长王毅本周五会见了印度外长苏布拉曼尼亚姆·贾尚卡，这是在2020年两国军队在喜马拉雅山西部边界发生冲突之后进行的一次意外访问，但没有透露任何细节。 贾尚卡在推特上说：“我欢迎外交部长王毅来到海得拉巴大厦，” 印度当局经常欢迎外国政要的政府大楼。 印度外交部长补充说：“我们的审议将很快开始。” 王在访问巴基斯坦和阿富汗之后，昨晚抵达新德里，尽管印度政府几乎没有透露他的议程细节。 中国外交部长作为特邀嘉宾参加在邻国巴基斯坦举行的伊斯兰合作组织（OIC）部长级会议时激怒了印度当局，他声称与印度克什米尔伊斯兰世界的愿望相同。 印度昨天答复说，根据印度的官方立场，两个核邻国都对该争议地区发动了两次战争和几次小冲突，这些问题属于印度的内部问题。 这是一位中国高级官员在2020年6月其部队在喜马拉雅山西部边境发生了一系列紧张局势和冲突之后的首次访问。 在盘公湖以西的加尔万谷发生边界冲突之后，两国之间的关系开始恶化，这是核大国45年来最严重的边境冲突，至少有20名印度士兵丧生，76人受伤。 两国对冲突的反应是向两国之间事实上的边界皇家控制线（LAC）派遣部队，这使该地区的军事紧张局势不断加剧。此后，新德里和北京一直试图通过外交渠道解决危机。首席 daa/hbc/ig