挑战 “盒子”：“选择的伽玛”，Beta仍然致力于削弱其中一支球队的目标

本周四，“The Box” 挑战赛开始了一个新的周期，在这场比赛中，各小组为了让整个橱柜面对以下挑战而彼此面对面，其中一些团队的两名新成员被判为量刑背心的新持有者。

但是，在球队在竞技场相遇之前，脾气是复杂的时刻，但是在那些焦虑和不确定的时刻，一支球队设法创作了一首新的国歌，以鼓励自己和士气，从而在挑战中表现出最好的表现。

“有一天早上，在盒子之城，我很早就醒来想着参加比赛... 陆地、空中或泳池测试，或者联系我的上帝会是什么？，我们正在努力实现赢得 2022 年挑战赛的梦想”，伽玛的成员演唱了歌曲，他们以 Los Hermanos Zuelta 的歌曲 “Mi hermano y yo” 为基础。

伽玛演唱了一首歌来激励其成员在第三轮的每场比赛中付出一切。取自卡拉科尔运河直播

就他们而言，Alpha的成员Beto和Tarzán试图在参加维修站的每场比赛之前为他们的团队创作一个说唱。

“...我来讲一个团体的故事，通过努力，奉献和奉献精神，一个接一个地赢得了一席之地，我们才是内心的Alpha”，读了紫宫的歌词。

挑战是在彩虹拳击中发展起来的，在这种情况下，唯一存在的规则是永远不要碰地板，挑战者必须在每支球队的3名男子和3名女子之间进行接力赛。他们克服的第一个障碍是越过悬挂的原木，直到它们到达悬挂的墙壁，他们必须在不穿过地板的情况下穿过这些墙。

量刑和饥饿挑战赛。取自卡拉科尔运河直播

在比赛的第二部分之后，他们不得不将自己放置在平台上，该平台让位于木制圆柱体的平台上，而木制圆柱体被位于楼梯上的其他金属结构所取代，从而产生了一个新的平台，在那里他们发现了一根绳子，两端各有两个环。

句子和饥饿挑战是在 Box Arcoiris 中开发的，是对空中和技能的考验。取自卡拉科尔运河直播

在最后一个平台上，还有一些加重的立方体和别针，绳索和箍从中悬挂起来，将它们降低到地板上的底座上，然后以这样的方式放置它们，以便随着每个挑战者的通过，形成了一座塔。多维数据集的位置完成后，每个参与者都返回赛道的起点，让位给他们的伙伴执行相同的操作。

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尽管在挑战的最初几分钟，球队齐头并进，但获得第一名，欧米茄排名第二的Beta逐渐利用了其他小组的优势，抛弃了Alpha和Gamma的挑战者，不幸的是，他们失去了再次进食的可能性无论是在周期的下一个阶段。

多维数据集在审判与饥饿挑战中的位置。取自卡拉科尔运河直播

“我们的秘诀在于我们彼此之间的信心，我的队友都是伟大的运动员，在比赛方面，无论如何，他们总是尽力而为...”，Beta 之家的队长塞塔说。

在伽玛的成员中，这种失望是显而易见的，他们除了再次后悔失去食物的好处外，还指责艾米丽在第一班次中浪费了时间来定位立方体。

“如果我丢下水桶，不要陷入hijuep*ta丢下水桶的地方，那么无论谁继续在水桶上放蜡烛，你为什么被困在桶里，水桶里，那就是我身后再也没有同伴了... 这让我很生气，因为我犯了这个错误，或者如果我们做不到赢了，” 艾米丽说。

判处男人和女人的权力是 Beta 的责任，他通过选择 Skirla 和 Emily 再次抨击伽玛。

Skirla 和 Emily 是 Beta 团队因穿量刑背心而被判刑的人。取自卡拉科尔运河直播

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