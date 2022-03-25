Boric 首次赦免一名患有晚期癌症的年轻人

智利圣地亚哥，3月25日智利国家元首加布里埃尔·博里奇（Gabriel Boric）首次赦免了一名因盗窃被判入狱10年的22岁晚期癌症男孩，他仍在该国南部的瓦尔迪维亚住院。 据当地媒体报道，司法和人权部长马塞拉·里奥斯（MarcelaRíos）在分析了监狱行为法院提供的记录后，应总理博里奇的明确要求，于昨天上午签署了该法令，该记录证明了这名年轻人有资格当赦免总统。 在这种情况下，受益者由拜伦·索托·罗哈斯（Byron Soto Rojas）承担，拜伦·索托·罗哈斯（Byron Soto Rojas）因在有人居住的地方抢劫被判处10年徒刑后，自2019年7月12日以来被剥夺了近三年的自由，并且患有脑和肺转移的3期睾丸癌，这种情况在最近几个月有所恶化。 12月24日，刑事辩护人办公室请求释放Rojas，因为他在前总统塞巴斯蒂安·皮涅拉执政期间的健康状况不佳。 迄今为止，索托·罗哈斯（Soto Rojas）已被释放，并在圣地亚哥以南近850公里的洛斯里奥斯地区的瓦尔迪维亚基地医院的肿瘤科实习。 根据智利第18.050号法律的规定，只有在受益人 “被判处可强制执行的判决而且不是恐怖主义问题” 的情况下，共和国总统才可以 “在限定案件中并通过有充分根据的最高法令” 基于人道主义理由给予赦免。根据国家《政治宪法》第9条颁布的法律将其归类为此类行为”。