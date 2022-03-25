拜登承诺向欧盟提供更多天然气以逃避俄罗斯的燃料

布鲁塞尔，3月25日美国总统拜登周五向欧盟承诺，他将在短期和中期内努力增加美国和其他 “国际合作伙伴” 的液化天然气（LNG）出口，以帮助该共同体集团逃离俄罗斯的燃料。 美国领导人和欧盟委员会主席厄休拉·冯·德·莱恩（Ursula von der Leyen）毫无疑问地露面，并发表了联合声明，表示双方团结一致，以确保俱乐部的能源供应，以应对俄罗斯发起的乌克兰战争。 拜登访问了欧洲首都两天，参加北约、七国集团和欧盟峰会，他指责俄罗斯总统弗拉基米尔·普京利用能源政策 “操纵邻国” 并 “利用利润为其战争机器提供资金”。 因此，美国总统欢迎欧盟承诺 “迅速减少对俄罗斯碳氢化合物的依赖”，尽管这将给社区俱乐部带来 “成本”，同时保证华盛顿将与其 “国际伙伴” 合作，保证 “至少” 152022年欧洲将增加数十亿立方米（数十亿立方米）的液化天然气”。 几年来，欧盟一直在增加从美国购买液化天然气，去年达到222亿立方米，这意味着双方的目标是将这种化石燃料的交付量增加67.5％。 拜登解释说，目标是到2030年将美国的液化天然气进口量达到50亿立方米，他认为这与气候目标 “不冲突”，但由于需要建设基础设施来卸载甲烷船，“将需要一些时间”。 美国人说，美国和欧盟 “将努力减少对天然气的依赖”，部署更多的可再生能源发电厂，并投资绿色氢气等新技术。 “这场战争对普京来说将是一次战略失败，” 她强调说，布鲁塞尔希望通过 “友好可靠” 的全球供应商 “多样化” 其天然气供应。 德国基督教民主党人补充说，欧盟和美国努力 “缔造和平以及繁荣和可持续的未来”。 一个月前俄罗斯入侵乌克兰后，欧盟设定了 “困难、极其困难但可能的” 目标，即今年将俄罗斯天然气进口量减少三分之二，即在莫斯科购买的155种天然气中约100亿立方米，约占400亿立方米天然气消费量的40％每年由欧盟提供。 布鲁塞尔计划到2022年取代这种天然气，包括将从美国和卡塔尔、埃及或尼日利亚进口的液化天然气增加50亿立方米，从阿塞拜疆、阿尔及利亚和挪威的天然气管道进口的液化天然气再增加10亿立方米，而增加风能和太阳能发电资源将取代20亿立方米，其他国家将增加14亿立方米的节能，例如通过降低家庭的恒温器。 根据欧盟委员会的计划，其余部分将由建筑物中的太阳能屋顶，绿色氢气或生物甲烷完成，该计划旨在到2030年完全摆脱俄罗斯的天然气，但没有提及欧盟消耗的27％的石油和46％的煤炭也从俄罗斯购买。 欧盟更加依赖俄罗斯的供应，仍在辩论包括对莫斯科天然气、石油和煤炭的禁运，而净能源出口国美国已经将原油纳入其制裁框架。 在同一次听证会上，拜登和冯德莱恩宣布，华盛顿和布鲁塞尔已达成 “前所未有的保护数据隐私协议”，以便能够在两个集团之间重新传输个人数据，该交易所在先前的协议被废除后于2020年暂停由欧盟法院审理。首席 asa-jaf/cat/啊 （照片）（视频）（音频） （有关欧盟的更多信息，请访问 euroefe.euractiv.es）