拜登承诺提供欧盟能源支持后离开布鲁塞尔前往华沙

布鲁塞尔，3月25日美国总统拜登周五离开布鲁塞尔前往华沙，此前他参加了欧盟峰会的第二天，他在峰会上强调了华盛顿和布鲁塞尔对俄罗斯的团结，并明确表示美国承诺帮助欧盟欧洲在其目标是减少对莫斯科的能源依赖。 白宫在一份声明中称，美国总统于当地时间11点39分抵达扎文腾的布鲁塞尔国际机场，于上午11时49分左右乘坐空军一号离开，前往波兰热舒夫镇的机场。 当拜登抵达乌克兰的邻国和北约成员国波兰时，他将与波兰同行安德烈·杜达会面。 就在两周前，卡马拉·哈里斯副总统访问了该国，他在华沙宣布向乌克兰提供500亿美元，并在波兰领土上部署两组爱国者反导系统。 本周的布鲁塞尔之行标志着拜登继去年 6 月 14 日举行的会议之后，第二次面对面出席欧洲理事会和北约的会议。 拜登的飞机于周三晚上降落在比利时的梅尔斯布鲁克军用机场，然后用装甲车 “野兽” 运送到位于比利时首都中心的美国大使馆。 周四，美国总统出席了两次北约和七国集团峰会，讨论了俄罗斯入侵乌克兰的问题，也是欧盟峰会的第一天。 拜登周五宣布，华盛顿希望每年向欧盟再输送15亿立方米（数十亿立方米），这意味着将年度总量提高到37亿立方米，而美国将在2021年向欧盟提供22.2亿立方米的液化天然气，这一目标是帮助二十七国减少他们对莫斯科的能源依赖。 根据联合国的数据，俄罗斯入侵乌克兰始于2月24日，此前由于俄罗斯军队的集结，边境局势持续了数周的紧张局势，已导致300万难民逃亡，至少900名平民死亡。首席 mb/cat/fp （有关欧盟的更多信息，请访问 euroefe.euractiv.es）