澳大利亚确认在大堡礁进行大规模洗钱

澳大利亚悉尼，3月25日澳大利亚当局本周五证实，位于该国东北部的大堡礁遭受大规模珊瑚漂白，这是自1998年以来的第六次，尽管拉尼娜现象有助于使水域降温。 这场与气候变化有关的洗钱活动发生在3月21日至30日期间，联合国教科文组织的一个特派团正在评估大堡垒的健康状况，大堡垒有可能被列入今年濒危遗产名录，以及在《珊瑚礁2050计划》框架内为保护大堡垒而采取的措施。 澳大利亚海洋科学研究所（AIMS）生物学家尼尔·坎丁（Neal Cantin）说：“我们可以从空气中看到的活珊瑚覆盖物中有一半以上被严重完全漂白，并且可能有粉红色、黄色和蓝色的荧光迹象。” 这位专家在一段视频中补充说，与大堡礁海洋公园管理局（也称为珊瑚礁，GBRMPA）一起完成了对750个珊瑚礁的空中勘测，珊瑚产生这些荧光颜料，“是为了保护其组织在这些海洋中免受高温和强烈阳光的侵害热浪”。 GBRMPA在其网站上发布的每周报告中表示：“如果条件得到缓和，漂白的珊瑚可以从这种压力中恢复过来，就像2020年发生的那样，当时与大规模漂白事件相关的珊瑚死亡率非常低。” 该政府机构认为，未来几周的天气模式对于确定大堡垒这种漂白现象的 “总体范围和严重程度” 具有决定性作用，大堡垒面积为34.8万平方公里，是世界上最大的珊瑚系统。 世界自然基金会澳大利亚分会海洋负责人里克·莱克在一份声明中说：“漂白珊瑚的图像令人心碎地提醒着澳大利亚，它可以做更多的事情来缓解气候变化，以保护大屏障。” 大堡礁此前曾在 1998 年、2002 年、2016 年、2017 年和 2020 年经历过大规模粉饰，去年即将被列入濒危遗产名单。 国际自然保护联盟在2020年底将这个珊瑚礁的状况从 “重大关注” 描述为 “严重”（最差的保护等级），继续受到气候变化的摆布。 大堡垒拥有400种珊瑚，1,500种鱼类和4,000种软体动物，由于海水变暖和大气中二氧化碳含量增加导致酸度增加的双重影响，大堡垒在20世纪90年代开始恶化。