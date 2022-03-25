非盟赞扬埃塞俄比亚的人道主义休战和对停火的承诺

亚的斯亚贝巴，3月25日非洲联盟（非盟）本周五对埃塞俄比亚政府宣布 “无限期的人道主义休战” 以及北部蒂格雷地区的叛乱分子承诺在援助物资抵达时 “停止敌对行动” 表示赞赏。 非盟在一份声明中说：“非盟委员会（秘书处）主席穆萨·法基·穆罕默德欢迎宣布无限期的人道主义休战（...），以加快向蒂格雷地区人民提供急需的人道主义援助。” 该文件补充说：“（穆罕默德）还欢迎蒂格雷地区政府宣布承诺遵守这一人道主义休战并宣布立即停止敌对行动。” 在这种情况下，穆罕默德呼吁捐助界和人道主义机构加倍努力，“缓解蒂格雷和包括阿姆哈拉和阿法尔在内的所有（受战争影响的）地区的严峻人道主义局势”。 同样，非盟委员会主席、乍得前总理继续主张各方进行对话，商定 “全面停火”。 这一消息是在埃塞俄比亚政府星期四宣布在该国北部实行数月的 “事实上的封锁” 之后立即在该国北部实行 “无限期的人道主义休战” 之后发出的，联合国对此予以谴责。 埃塞俄比亚政府说：“做出这一决定是为了确保所有需要的人都能自由获得紧急人道主义援助。” 就其本身而言，蒂格雷人民解放阵线（FPLT）的叛乱分子本周五宣布，他们承诺在自2020年11月以来对埃塞俄比亚政府发动的战争中 “停止敌对行动”。 FPLT在发表的一份声明中说：“如果有适当的条件让我们的人民在合理的时间内获得与实地需求相称的人道主义援助水平，蒂格雷政府将致力于立即停止敌对行动。”早上。 战争于2020年11月4日爆发，当时埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德下令对统治该地区的FPLT发动进攻，以报复对蒂格雷联邦军事基地的袭击以及政治紧张局势升级后的袭击。 根据联合国的数据，蒂格雷以及邻近的阿姆哈拉和阿法尔地区约有520万人需要人道主义援助。 由于暴力，还有数千人死亡，约200万人被迫离开家园。首席 已经是下午/pa/ig