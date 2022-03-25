俄罗斯军队在顿涅茨克发动新的袭击后，至少有六人丧生

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Bodies of people killed during shelling lie on a street in front of a residential building in the separatist-controlled city of Donetsk, Ukraine March 18, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

顿涅茨克地区军事管理局局长帕夫洛·基里连科报告说，俄罗斯在乌克兰这个地区的袭击至少有六人丧生，其中两人是儿童，十一人受伤。

俄罗斯通讯社国际文传电讯社收集的基里连科在她的电报帐户上解释说：“本周四，我们得知俄罗斯人在顿涅茨克又杀害了两个孩子：马里乌波尔的一名11岁女孩和亚斯纳亚波利亚纳的一名14岁男孩。”

另一方面，卢甘斯克地区军事管理局局长塞尔吉·海代（Sergii Haidai）在他的官方Facebook个人资料上报道说，俄罗斯军队向两座教堂开火。据新闻社 Ukrinform报道，其中一个名为 “所有受苦者的喜悦” 将遭受损害。

据 “基辅独立报” 报道，在该国其他地方，基辅政府警告其居民由于首都夜间发生火灾和几次爆炸而封闭窗户。

2022年3月24日，在被围困的乌克兰南部港口城市马里乌波尔发生乌克兰-俄罗斯冲突期间，亲俄部队的军人驾驶装甲车驶过当地居民。路透社/亚历山大埃尔莫琴科

该地区州长谢尔吉·盖代周四报道，俄罗斯在乌克兰东部卢甘斯克附近的鲁比内镇发动袭击，至少有四人丧生，包括两名儿童，另外六人受伤。

州长补充说，伤亡人数有 “大幅增加” 的风险。

盖代说：“俄罗斯人快死了，他们无法前进，所以他们已经开始使用重型武器。”

州长指出，莫斯科军队还在卢甘斯克西北约80公里处的Lysychansk和Novodruzhesk发动了轰炸，但没有提供任何进一步的细节。

“俄罗斯人在夜间用火箭和磷轰炸袭击了卢甘斯克地区。有四人死亡，” 卢甘斯克地区军事管理局局长谢尔希·哈代在社交网络 Facebook 上发布的消息中说。

他指出，在过去24小时内，包括23所房屋在内的31座建筑物遭到破坏或摧毁，并指出，袭击是针对克雷米纳、利西尚斯克、新德鲁热斯克、鲁比什内、北顿涅茨克和沃沃伊迪夫卡等城镇的。

在当天的第一个余额中，乌克兰当局估计，周四有超过3,300人通过人道主义走廊从几个被围困的城市撤离，其中大多数来自马里乌波尔，自24入侵开始以来，马里乌波尔遭到俄罗斯军队的猛烈袭击。二月。

乌克兰副总理伊琳娜·韦雷舒克（Irina Vereshchuk）在她的官方Facebook帐户上解释说：“3月24日，所有七个人道主义走廊都在运行。3,343人已从不同城市撤离。”

他还解释说，其中大多数（2717人）离开了港口城市马里乌波尔，乘坐私人交通工具前往扎波罗热。

（来自法新社和欧罗巴出版社的信息）

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