在被指控 “快速通道” 尝试的情况下，代表们开始讨论电力改革

Fotografía cedida este mates por la Cámara de Diputados de México, en la que se registró el desarrollo de una sesión ordinaria de trabajo, en Ciudad de México (México). El Parlamento aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato, para llevar a cabo una consulta a la ciudadanía sobre la continuidad del presidente. EFE/Cámara de Diputados

在反对派的要求下，众议院开始讨论安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统提出的电力改革，尽管预计将在4月举行全体会议，但仍没有确定的日期，至少这是由议会声明的宪法要点委员会主席胡安·拉米罗·罗夫莱多。

“新闻信息不是官方信息。全国复兴运动（莫雷纳）的立法者在新闻发布会上说，讨论阶段的开始日期是今天；尽管没有确切的全体会议日期，但计划在4月进行裁决和批准。”

在此之前，该倡议将在圣周中旬的4月13日进行表决，这引起了反对派的批评。

墨西哥联邦众议院（照片：礼貌）

莫伦尼斯塔议员否认有意批准快速通道电力改革。

“总统的倡议是推动这一进程的倡议，已经提交了六个月（在立法机构之前），不能仓促，也不能着急，如果时间已经六个月了，也没有人反对。他说，要为立法机构工作，因为任何一天都可以启用，任何一天都是可能的。”

罗夫莱多说，一旦联合能源委员会和宪法要点委员会下周在常设会议上成立，所有议会团体都将能够就该提案发表意见。

他强调说：“所有议会团体都将能够做出贡献，他们将能够讨论，他们将能够反对将要发表的意见草案的任何方面。”

能源委员会主席曼努埃尔·罗德里格斯（ManuelRodríguez）则强调，安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AndrésManuelLópezObrador）总统的电力改革为已经在电力行业的个人的投资提供了保障。

照片：efe/JoséPazos/Archive

洛佩斯·奥夫拉多尔总统备受争议的改革计划旨在将私人参与发电的比例限制在46％，以支持被指控使用污染和陈旧电厂的联邦电力委员会（CFE）。

反对党代表批评了辩论和分析这项宪法改革的紧迫性。

为了实现改革，联邦政府需要在众议院获得特定多数（333名议员）。但是，莫雷纳在6月6日的中期选举后失去了这一多数席位，因为加上她的盟友（PT和Green Party）的选票总数只有277张，因此她需要说服至少57名反对派代表。

在众议院进行辩论之前，在众议院举行了为期数周的公开议会，与政治家、分析师和行业代表一起评估改革提案。

（照片：屏幕截图）

在众议院成立墨西哥-美国友好小组期间，美国驻墨西哥大使肯·萨拉萨尔（Ken Salazar）呼吁进行电力改革，以尊重现有的协议和合同。

“合同得到尊重，根据现有法律达成的协议已经投入了资金，因为如果没有信任，就不会有投资，我们需要投资。他说，我们需要在东南部进行投资，我们需要在太阳能充足的地方投资科阿韦拉。”

在这方面，众议院能源委员会主席曼努埃尔·罗德里格斯·冈萨雷斯说：“那些已经在电力行业存在的人的投资得到了保证。”

照片：efe/Mario Arturo Martinez/Archive

他还要求萨拉萨尔放心，因为他说，“现有的国内外私人投资以及未来的私人投资将有所有保证继续留在墨西哥。”

同样，罗夫莱多说：“合同和许可的所有内容和法律范围都将得到尊重。这就是总统倡议中所说的。”

来自 EFE 的信息

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