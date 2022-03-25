一名少年从奥兰多公园景点坠落后死亡

迈阿密，3月25日地方当局说，一名14岁的少年周四晚上从佛罗里达州奥兰多市中心的游乐园的一个景点坠落后死亡。 根据奥兰治县警长办公室的说法，该事件发生在位于奥兰多旅游区的 ICON Park，在现场接受治疗后，这名年轻人被送往医院，后来因伤死亡。 正如他们本周五在一份声明中所说，当局尚未透露死者的身份或事件的其他细节，他们的调查尚处于初期阶段。 这位少年从奥兰多自由落体景点中摔下来，该景点自去年12月开始运营，并被提升为世界上最高的自由落体塔。 当地媒体暗示了社交网络上流传的视频，据称其中听到景点的乘客在谈论座位的安全性，之后机器开始向上移动人们。 拥有该景点的公司 Slingshot Group 的销售和市场总监约翰·斯汀对此次活动表示遗憾，并指出他们正在与当局合作。 “我们在行程中考虑了所有安全预防措施。一切都准备就绪，这就是我们进行这项调查的原因，” 斯汀说，根据福克斯新闻的奥兰多子公司的说法。 奥兰多自由落体高430英尺（131米），最多可容纳30人，他们被抬起，然后以每小时超过75英里（120公里/小时）的速度自由落体释放，如公园网站所述。 在调查继续的同时，该景点与邻近的 Orlando Sling Shot 一样，都归 Slingshot Group 所有，都在公园内无限期关闭。 据当地频道 WKMG 报道，2020 年 9 月，一名 21 岁男子在约 230 英尺（70 米）高处进行安全检查时从 ICON Park 的 StarFlyer 景点坠落后死亡。首席 lce/abm