厄瓜多尔失踪人员的第二辆大篷车将于周一开始

基多, 25 3月第二辆在厄瓜多尔被发现死亡的失踪人员大篷车将于下周一在首都基多开始, 基多, 要求当局采取具体行动以避免有罪不罚现象. 在该国于2021年启动了首次失踪人员游行之后，厄瓜多尔失踪者亲属和朋友协会（Asfadec）和地区人权咨询基金会（Inredh）将在今年再次发出将于4月2日结束的呼吁。 示威活动将于周一离开基多，并将以 “没人累！” 的口号覆盖安巴托、里奥班巴、奇利亚内斯、昆卡、马查拉、瓜亚基尔和克韦多等城市，为期五天 2,000 多人失踪了 阿斯法德克总裁利迪亚·鲁达本周五在新闻发布会上报告说，正在调查2,000多起失踪人员案件，仅去年1月就报告了598起投诉，其中85起已展开调查。 考虑到危害生命、暴力死亡、失踪、勒索和绑架罪局的 240 名专业人员，鲁达说：“该国没有一个城市没有失踪人员，我们必须继续大喊大叫，说我们的亲人不在我们身边。”dinased），对应于每个省十个。 在当年在厄瓜多尔首都失踪的年轻女子卡罗来纳·加尔松（Carolina Garzón）的父亲的倡议下于2012年成立的一个协会的负责人，鲁埃达谴责说，尽管厄瓜多尔立法将非自愿失踪定为犯罪，但总检察长办公室一直在调查案件效率低下。 阿斯法德克总裁说：“我们要求答案，结果，告诉我们亲人在哪里，” 他指出，他们试图通过第二辆大篷车告诉该国总统吉列尔莫·拉索，他们希望听到他们的声音。 受害者家属设法将非自愿失踪定为犯罪，自2020年起生效的《综合刑事组织法》（COIP）的最新改革，以及《失踪人员案件行动组织法》于2019年12月获得批准。 令人震惊的数据 但是，鲁埃达说，该国失踪数据仍然 “令人震惊”，并警告说，“现在是时候停止这一切了”，并为法官和调查人员的专业化分配预算。 他还呼吁加大努力，使他们能够整理身份不明者的尸体，他认为这些样本可能会导致许多案件的结案，并呼吁家庭成员 “结束痛苦，恢复正常生活”。 Asfadec与国际组织拉丁美洲社会替代组织（Red Alas）、Terramia和Libera一起参加了周三在基多总统府前的独立广场举行的纪念和对暴力受害者和失踪者的承诺静坐活动。carondelet。 根据政府（内政）部的官方统计，从2021年1月至12月，共登记了7,722起失踪案件，其中360人仍然失踪。 瓜亚斯省是全国失踪率最高的省份，占24％，其中53.1％是妇女。其次是皮钦查（Pichincha），其负责人是基多（21％）和马纳比（8％）。