3D 广告到达 Metaverso

FILE PHOTO: A 3D printed Facebook's new rebrand logo Meta is seen in front of displayed stock graph in this illustration taken on November 2, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta 宣布将促进 3D 广告的发布Facebook 和 Instagram 通过与一家电子商务技术公司建立新的合作伙伴关系。

得益于与 Vntana 的集成，用户将能够将其产品的 3D 模型上传到 Facebook 和 Instagram，然后轻松地将其转换为广告。通过这种方式，可以在这些平台上再增加一层虚拟性。

该公司首席执行官阿什利·克劳德（Ashley Crowder）表示，此举是迈向元宇宙广告的又一步，他指的是可以通过虚拟或增强现实镜头等不同设备访问的虚拟世界集合的未来主义思想。

扎克伯格领导的这家公司致力于为元宇宙的建设做出贡献，他说，这可能需要长达十年的时间才能成为现实。这是一个概念，而不是公司本身的产物。

实际上，有几家公司已经开始开发软件和硬件，以押注这种新的沉浸式环境，该环境将成为社交，工作和娱乐环境的一部分。至少这是设定的目标。

就美容、时装和家具行业的品牌而言，他们正在努力将其产品的2D表示转变为3D表示，以利用这种新的集成。

马克·扎克伯格押注元宇宙的发展

据路透社报道，克劳德说：“元宇宙基本上是一个太空互联网。”“这是一个充满可能性的世界，从拥有正确的产品3D模型开始。”

例如，在台式机或手机上浏览时看到3D广告的Facebook和Instagram用户可以与服装的图像进行交互，并移动物品以从各个角度进行查看。

Meta的Reality Labs部门增强现实合作伙伴关系主管克里斯·巴伯说：“从某种意义上说，这使人们对增强现实眼镜等未来设备的期望有所了解。”

在@@ 与元维基集成之前，用户必须重新格式化3D文件，使其与元维基的广告系统兼容。

现在，您可以使用此新集成轻松上传文件并将其转换为广告，而无需具备处理3D图像的技术知识，Crowder说。

将来有可能生成NFT（路透社/达多·鲁维克/插图）

Instagram 上的非金融时

最近为这个新的虚拟环境宣布的另一个新颖之处是在Instagram上采用NFT的可能性。这是马克·扎克伯格在SXSW的开幕演讲中宣布的。

“我们正在努力在短期内将NFT引入Instagram。今天我还没有准备好确切地宣布它将是什么，但是在接下来的几个月中，您将有可能带来一些NFT，” 他当时说。

扎克伯格取得了这一进步，这是专门针对元宇宙的演讲的一部分，在他的视野中，这种范式包含了互联网。

他在演讲中提到的要点之一是 metaverse 能够将几乎任何东西转换为不可替代的代币。Meta的数字世界充满了数字资产，用户已经开始在其虚拟场所中营销房屋。

将来可以在Instagram或Facebook上购买的NFT有可能成为公司数字世界中的 “功能性” 对象。

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