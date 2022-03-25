1-1。萨尔瓦多在牙买加客场平局向卡塔尔说再见

圣萨尔瓦多，3月24日萨尔瓦多队本周四表示，在康卡夫预选赛最后阶段的第十二天，在金斯敦与牙买加1-1平局，有机会进入卡塔尔2022年世界杯。 直到这场比赛之前，Selecta 还有一个胆小的希望，希望继续争夺第四名，这导致了复活。 萨尔瓦多人需要赢得最后三场比赛，巴拿马和哥斯达黎加需要遭受惨败才能输掉各自的比赛。 Selecta 凭借其尖锐的中锋埃里克·扎瓦莱塔（Eriq Zavaleta）领先于第 21 分钟，他超越了当地防守者进入角球。 当地人从第一分钟起就离开了，向萨尔瓦多人施加压力，萨尔瓦多人花了四分之一多小时才看到雷鬼男孩的目标。 球队带领保罗·霍尔（Paul Hall）押注寻找进入太空的传球，以尝试利用他们的速度和身体优势，主要是在右翼。 萨尔瓦多试图用一场简短的比赛来平整比赛，从马里奥·冈萨雷斯的进球开始，后者最终成为了游客的形象。 萨尔瓦多公羊纳尔逊·博尼利亚因受伤离开，标志着萨尔瓦多之战的下降，这未能在接下来的比赛中控制当地门将。 下半场完全由牙买加人主导，右翼的突袭造成了持续的进球危险，最终在第72分钟得到了回报，当时英国女王公园巡游者的安德烈·格雷（Andre Gray）表示平等。 直到比赛结束时，加勒比人的统治地位才被打断，萨尔瓦多队试图通过他们的最新变化在最后几秒钟内制造危险，但没有任何结果。 萨尔瓦多以10个整数排名第六，牙买加以8分排名第七，均被淘汰。 由前世界杯球员雨果·佩雷斯率领的球队将于周日在圣萨尔瓦多的库斯卡特兰体育场接待哥斯达黎加，而牙买加将访问加拿大。 -技术表： 1.萨尔瓦多：马里奥·冈萨雷斯；埃里克·扎瓦莱塔、布莱恩·塔马卡斯、亚历山大·拉林、罗伯托·多明格斯；纳西索·奥雷利亚纳、达尔文·塞伦、埃里克·卡尔维洛、罗纳德·罗德里格斯；海罗·恩里克斯和纳尔逊·博尼利亚（m.33，Styven Vasquez）。 教练：雨果·佩雷斯。 1.牙买加：安德烈·布莱克；达米恩·洛、阿德里安·玛丽亚帕、理查德·金；德文·威廉姆斯、贾文·布朗、莱昂·贝利、拉威尔·莫里森、格雷格·利；安德烈·格雷和丹尼尔·格林。 教练：保罗·霍尔。 进球数：0-1，m.21：埃里克·扎瓦莱塔。1-1，m.72：安德烈·格雷。 裁判：墨西哥人费尔南德斯·戈麦斯。他向牙买加人理查德·金和达米恩·洛以及萨尔瓦多人达尔文·塞伦、海罗·恩里克斯和米格尔·勒穆斯展示了黄色纸板。 事件：在金斯敦独立公园举行的卡塔尔世界杯康卡夫预选赛八角形决赛第十二天的比赛。首席 hs/laa/msp