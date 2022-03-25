1-0。乌拉圭现在在卡塔尔

圣地亚哥·卡本 3月24日，蒙得维的亚乌拉圭在1比0击败秘鲁之后，有资格参加本周四在卡塔尔举行的2022年世界杯，智利在对阵巴西的比赛中无法增加三比三。 乔治·德·阿拉斯卡埃塔（Giorgian de Arrascaeta）的唯一进球击中了迭戈·阿隆索率领的球队，连续第三次获胜，并全速结束了南美预选赛。 随着分类的到来，这一天是成为聚会的理想之选，当然，成千上万的人希望参加聚会。 瓶装交通和无数球迷步行前往体育场就是这种情况的标志。此外，还有许多摊位出售旗帜，还有那些愿意为粉丝画脸的摊位。 后来，已经在百年纪念活动中，随着手机的灯光和不断的唱歌，球迷们欢迎他参加一场比赛，乌拉圭在这场比赛中决心占据主导地位，但他不得不在这场比赛中受苦。 随着罗纳德·阿劳霍和马蒂亚斯·奥利维拉在场上的领先，迭戈·阿隆索的十一岁开始攻击乐队，并在德阿拉斯卡埃塔拥有了他的人物之一。 尽管如此，在最初几分钟内最突出的是守门员塞尔吉奥·罗切特（Sergio Rochet），他拥有两个令人印象深刻的掩护，使秘鲁无法提前击球。 在球场上，他们逐次改变了进攻，但在看台上，2,500名来访的球迷并没有停止唱歌，从而延长了前一天在球员所在的酒店郊区开始的聚会。 以雷纳托·塔皮亚（Renato Tapia）为人物，詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula）不断使乌拉圭的防守复杂化，秘鲁在上半场安静地打球，似乎平稳结束。 但是，德阿拉斯卡埃塔还有其他计划，并在距离不到五分钟的时间内将其曝光，乌拉圭人在讲台上庆祝巴西部分战胜智利。 在盒子里，第 10 号捕获了路易斯·苏亚雷斯的一次射门的反弹，该射门坠入了哨所，让守门员佩德罗·加勒斯没有选择权，获得了强劲的射门。 乌拉圭以 1-0 进入世界杯，迈出了第一步，它将连续第四步进入世界杯。 下半场初，当两位教练都在向球场发送变更时，费德里科·瓦尔韦德（Federico Valverde）在岗位上射门动摇了对手的进球，克里斯蒂安·库埃瓦（Christian Cueva）以接近的直接自由将秘鲁拉近了距离。 这是第二个45分钟中最危险的两部戏剧，也许是三位天体偏爱的偶像：迭戈·戈丁，路易斯·苏亚雷斯和爱丁森·卡瓦尼在百年纪念上正式播放的最后一部。 95分钟后，裁判标志着比赛的结束，音乐再次被添加到灯光派对中，有近6万人振动，有望持续数小时的庆祝活动开始了。 飞机在跑道上，乌拉圭已经跳上腰带了。La Celeste 要去卡塔尔。 -技术表： 1.乌拉圭：塞尔吉奥·罗切特；罗纳德·阿劳霍、迭戈·戈丁、何塞·玛丽亚·吉梅内斯、马蒂亚斯·奥利维拉；法昆多·佩利斯特里（m.83，达米安·苏亚雷斯）、费德里科·瓦尔韦德、罗德里戈·本坦库尔、乔治·德·阿拉斯卡埃塔（m.83，马克西米利安·戈麦斯）；路易斯·苏亚雷斯（m.75，卢卡斯·托雷拉）和达尔文·努梅斯童年（m.65，爱丁森）Cavani)。 教练：迭戈·阿隆索。 0。秘鲁：佩德罗·加勒塞；路易斯·阿德文库拉、卡洛斯·赞布拉诺、亚历山大·卡伦斯、米格尔·特劳科；塞尔吉奥·佩尼亚（46 岁，爱迪生·弗洛雷斯）、雷纳托·塔皮亚、约西马尔·约通（m.60，克里斯托弗·冈萨雷斯）；安德烈·卡里略（m.63，圣地亚哥·奥尔梅诺）、詹卢卡·拉帕杜拉（m.75，亚历克斯·瓦莱拉）和克里斯蒂安·库瓦（m.63，Alex Valera）63，圣地亚哥·奥尔梅诺），詹卢卡拉帕杜拉（m.75，亚历克斯·瓦莱拉）和克里斯蒂安·库瓦（m.63）75，霍拉西奥·卡尔卡特拉）。 教练：里卡多·加雷卡。 进球数：1-0：m.41，乔治安·德·阿拉斯卡埃塔。 裁判：巴西人安德森·达龙科告诫法昆多·佩利斯特里。 事件：比赛对应于在蒙得维的亚的Centenario体育场举行的卡塔尔2022年世界杯南美预选赛倒数第二天。首席 scr/cav （照片）