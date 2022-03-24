Yoshimar Yotún 的母亲为自己的儿子 “感到非常自豪”，并为秘鲁对乌拉圭公布了自己的比分：“1-0”

Yoshimar Yotún 的母亲玛丽亚·朱莉娅·弗洛雷斯出现在泛美电视台卡拉·塔拉佐纳的空间 D'Mañana 的场景中。在这里，这位快乐的祖先被问及她的期望，在这次会议之前，所有秘鲁人都在监视。多娜·玛丽亚·朱莉娅（DoñaMaría Julia）表示，作为一名秘鲁人，她在这场比赛中充满激情，而作为母亲，她为儿子成为的运动员感到自豪。

“作为秘鲁人，享受这么多时间真是太不可思议了，以至于我们度过了艰难的时光，人民的快乐，作为母亲，为我的儿子感到非常自豪。那个从我长大的小男孩总是浮现在脑海中，好玩，现在看看他在哪里。这是一种极大的骄傲，” 弗洛雷斯夫人说，她避免为这位足球运动员所取得的一切成就赢得荣誉。他强调@@ 说：“也因为他对他的毅力 ，” 他强调了电视节目主持人。

他给了他们一套公寓

另一次，该计划问他 Joshimar 是否真的给他买了一套公寓。运动员的母亲表示这是真的。甚至鼓励他说出现在是哪一年以及他当时感受到的情绪。

这一切都发生在2013年，当时乔希玛打电话给她从国外回国，她在国外工作了8年，以养家糊口。运动员要求他回来，因为他和他的妹妹都已经长大了，现在是他们照顾父母的时候了。

“当我进入那间公寓时，对我来说，那是一座宫殿，因为我一直住在木屋里。我买了所有新东西，” 玛丽亚·朱莉娅非常兴奋地说，这表明她为儿子感到 “极大的骄傲”。他还承认，他对改变地区感到震惊，因为在他位于卡亚俄的附近，他认识每个人。他可以和朋友团聚，而在圣米格尔，一切都很安静，因为他不认识任何人。

这位足球运动员的祖先承认，当他们向她展示公寓时，全家人都哭了，因为他们记得自己碰巧取得成功的一切。他还强调，自从Joshimar在体育事业上取得成功以来，他们的生活发生了很大变化。

向往小

但是，他不能说这种变化是一夜之间发生的，因为他的儿子一直渴望它并为之奋斗。即使在一开始，Yotún总是要求他的母亲带他 “去美丽的地方”，每次他看到房子时，他都会说：“我要为你买”。

弗洛雷斯也非常感激，因为这位足球运动员不仅见过父母，还见过他的妹妹，侄子，叔叔和堂兄弟。他说：“当你向父亲和母亲致敬时，你的生活就会过得很好。”

最后，他受到鼓舞，为他的儿子将在今年3月24日与秘鲁国家队对阵乌拉圭的比赛中给出自己的得分。 多娜·玛丽亚·朱莉娅以极大的热情表示，我们的国家将以1比0赢得对手。

在哪里看秘鲁 VS.乌拉圭在线直播？

秘鲁和乌拉圭将于3月24日下午 06:30（秘鲁时间）在蒙得维的亚的Centenario体育场举行会议，该体育场将出售给当地球迷的所有门票后，将有一个完整的体育场。然后，“whiteroja” 将于 3 月 29 日在利马与巴拉圭队比赛。

这场比赛结束后，秘鲁国家队将返回利马，在国家体育场与巴拉圭国家队对战。另一方面，迭戈·阿隆索领导的人将前往蒙得维的亚对智利进行调解。

如果你在秘鲁，你可以通过 Movistar Play 或 América tvGo 观看秘鲁对乌拉圭的比赛。您还可以享受 Infobae为您提供的每分钟时间。

秘鲁VS乌拉圭赛程

-哥斯达黎加/下午 5:30

-洪都拉斯/下午 5:30

-危地马拉/下午 5:30

-萨尔瓦多/下午 5:30

-墨西哥/下午 5:30

-巴拿马/下午 6:30

-秘鲁/下午 6:30

-哥伦比亚/下午 6:30

-厄瓜多尔/下午 6:30

-委内瑞拉/晚上 7:30

-玻利维亚/晚上 7:30

-美国（迈阿密）/晚上 7:30

-巴拉圭/晚上 8:30

-乌拉圭/晚上 8:30

-智利/晚上 8:30

-阿根廷/晚上 8:30

-巴西/晚上 8:30

-西班牙/下午 12:00

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