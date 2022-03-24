Yeferson Cossio 承认他为詹恩·穆里尔还活着 tusa

耶弗森·科西奥（Yeferson Cossio）向詹恩·穆里尔（Jenn Muriel）保证，结束超过9年的恋爱关系对于安蒂奥基亚人来说是一个复杂的问题，他看到了与麦德林出生的恋情。值得一提的是，在影响者与艾达·维多利亚·梅拉诺（Aida Victoria Merlano）陷入困境之后，围绕社交网络的这一中断引起了整个争议。

分手发生在去年2022年2月，当时科西奥通过一份官方声明证实他和穆里尔不再在一起，尽管最近几天他们出演了一个有趣的场景，詹恩·穆里尔（Jenn Muriel）要求他嫁给他并承认自己怀孕了，这是他在玩笑的一部分有影响力的人。

最近，paisa通过他的Twitter帐户分享了一条消息，他在消息中承认，由于浪漫的分手，tusa的话题对他造成了沉重打击。

“哎呀，我有太多 tusa 了。那会发生多久？感觉太糟糕了，” Cossio 在推特上写道。

以下是 Yeferson Cossio 的内容 ：

内容生成者耶弗森·科西奥（Yeferson Cossio）分享了一条消息，他在消息中说 tusa 的情况非常糟糕。摘自 Instagram @rastreandofamosos

内容生成器的评论很快在社交网络上风靡一时，因此八卦门户网站 “Tracing Famosos” 负责传播引起Yeferson Cossio关注者各种反应的内容，因为该图片已经超过3500个赞，在近160条评论中，有些有人问过 tusa 是给艾达·维多利亚·梅拉诺还是真的是给詹恩·穆里尔。

“对于艾达（Aida）或詹恩（Jenn）来说，tusa是谁，因为有了Jenn，他们看起来很适合散步和所有东西”，“但是您每天如何与tusa一起出去”，“Tusa？并与前escondido保持一致”，“如果你这么爱她，那就为她改变，那就是爱，为那个让我们开心的人而战”，“我不明白，他们说完成了，但是他们一起去散步，他们一起隆隆... 当一个人结束时，它将永远结束” 等。

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而且，尽管事实上他们在一些旅行和活动中反复见过，但在确认分手之后，社交网络上仍有人猜测这对夫妻可能和解，但是，他们俩都没有证实或否认这一事实，也没有提及结束恋爱关系后他们分享的不同时刻。

3 月 22 日，通过他的 Instagram 帐户进行了一轮问答，他称之为 “你想知道什么？”，其中他解决了私人生活中的一些担忧，他的追随者并没有错过向他询问与詹恩·穆里尔（Jenn Muriel）的关系的机会，他想知道他是否仍然想念他的前合伙人。

内容生成者通过他的 “InstaStories” 表示：“伙计，珍恩是我生命中过去9年中度过最多时间的人，我自然很想念她，事实上，这个没有她的农场感觉很奇怪，但这就是事情的运作方式和生活在继续。”

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