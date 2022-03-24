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星期四 24 三月 2022
奇諾

Yeferson Cossio 承认他为詹恩·穆里尔还活着 tusa

这就是 paisa 通过他的社交网络广为人知的方式，他在社交网络上透露自己在与有影响力的人分手的话题上一直很努力

Newsroom Infobae

24 三月 2022

弗森·科西奥（Yeferson Cossio）向詹恩·穆里尔（Jenn Muriel）保证，结束超过9年的恋爱关系对于安蒂奥基亚人来说是一个复杂的问题，他看到了与麦德林出生的恋情。值得一提的是，在影响者与艾达·维多利亚·梅拉诺（Aida Victoria Merlano）陷入困境之后，围绕社交网络的这一中断引起了整个争议。

分手发生在去年2022年2月，当时科西奥通过一份官方声明证实他和穆里尔不再在一起，尽管最近几天他们出演了一个有趣的场景，詹恩·穆里尔（Jenn Muriel）要求他嫁给他并承认自己怀孕了，这是他在玩笑的一部分有影响力的人。

最近，paisa通过他的Twitter帐户分享了一条消息，他在消息中承认，由于浪漫的分手，tusa的话题对他造成了沉重打击。

“哎呀，我有太多 tusa 了。那会发生多久？感觉太糟糕了，” Cossio 在推特上写道。

以下是 Yeferson Cossio 的内容

Yeferson Cossio
内容生成者耶弗森·科西奥（Yeferson Cossio）分享了一条消息，他在消息中说 tusa 的情况非常糟糕。摘自 Instagram @rastreandofamosos

内容生成器的评论很快在社交网络上风靡一时，因此八卦门户网站 “Tracing Famosos” 负责传播引起Yeferson Cossio关注者各种反应的内容，因为该图片已经超过3500个赞，在近160条评论中，有些有人问过 tusa 是给艾达·维多利亚·梅拉诺还是真的是给詹恩·穆里尔。

“对于艾达（Aida）或詹恩（Jenn）来说，tusa是谁，因为有了Jenn，他们看起来很适合散步和所有东西”，“但是您每天如何与tusa一起出去”，“Tusa？并与前escondido保持一致”，“如果你这么爱她，那就为她改变，那就是爱，为那个让我们开心的人而战”，“我不明白，他们说完成了，但是他们一起去散步，他们一起隆隆... 当一个人结束时，它将永远结束” 等。

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而且，尽管事实上他们在一些旅行和活动中反复见过，但在确认分手之后，社交网络上仍有人猜测这对夫妻可能和解，但是，他们俩都没有证实或否认这一事实，也没有提及结束恋爱关系后他们分享的不同时刻。

3 月 22 日，通过他的 Instagram 帐户进行了一轮问答，他称之为 “你想知道什么？”，其中他解决了私人生活中的一些担忧，他的追随者并没有错过向他询问与詹恩·穆里尔（Jenn Muriel）的关系的机会，他想知道他是否仍然想念他的前合伙人。

内容生成者通过他的 “InstaStories” 表示：“伙计，珍恩是我生命中过去9年中度过最多时间的人，我自然很想念她，事实上，这个没有她的农场感觉很奇怪，但这就是事情的运作方式和生活在继续。”

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